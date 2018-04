De Amsterdamse Bhagwancommune is nog springlevend

In de meditatieruimte van de Osho Mevlana Commune in Amsterdam hangt een wit gewaad met zwarte biezen. Eronder roze blaadjes en brandende kaarsjes. Ook staat er een foto van de man die het gewaad ooit heeft gedragen: Bhagwan Shree Rajneesh, 'Osho', de Indiase goeroe, die in de jaren zeventig en tachtig erg populair was. Hij riep op tot meditatie om jezelf te bevrijden van de beperkingen die je jezelf oplegt.

Prabuddha Balcombe (32) woont hier twee jaar. "Dit gewaad herinnert me eraan dat hij een echt persoon was." Tarangita Bosman (64) vond het kledingstuk op de zolder van het naburige pand, waarin bijna dertig jaar geleden een grote commune was gevestigd. Toen woonden er tweehonderd 'sannyasins' in De Pijp, nu vijfentwintig. Hun vrije seksuele moraal was berucht. Voor Balcombe, uit Groot-Brittannië, was dat niet de reden om hier te gaan wonen. "Het is praktisch. Door de huishoudelijke taken te verdelen, heb ik meer tijd om te mediteren. Ik ben hier voor mezelf, niet voor anderen."

Radicale feministe

Osho overleed in 1990, maar hier verdween hij nooit. In het trappenhuis hangt een levensgroot portret van de goeroe. Ook in de kamer van Balcombe prijken meerdere foto's, om zijn nek hangt een kralenketting waar een portretje van Osho aan bungelt. Hij is een nieuwkomer in de commune, Bosman woont er al 27 jaar. Begin jaren tachtig wilde ze als radicale feministe een kritisch stuk over de goeroe schrijven, totdat ze een van zijn boeken las. "Ik stond voortdurend op de barricade, maar Osho zei: de revolutie vanbinnen is de enige die telt. Er klikte iets."

Bosman vertrok naar Oregon, waar een commune met honderden sannyasins was. In de documentaire 'Wild, Wild Country' op Netflix is te zien hoe machtsmisbruik, geweld en een luxe levensstijl de overhand nemen. "Voor mij was het de meest fantastische tijd van mijn leven", zegt Bosman. "Er zijn verkeerde dingen gebeurd. Osho heeft daar achteraf een les uitgetrokken. Fascisme zit in ons allemaal, we moeten alert blijven."

Tweemaal daags is er een groepsmeditatie, waar buitenstaanders ook welkom zijn. Donderdagavond zijn er negen bewoners en bezoekers. Het begint energiek. De aanwezigen zwaaien met hun armen en dansen op Indiase muziek. Balcombe, in kraakwitte kleding, glimlacht gelukzalig. Er klinkt tromgeroffel, zijn handen gaan de lucht in. "Osho!"

Op een beeldscherm dat naast zijn gewaad hangt is Osho te zien. De goeroe draagt een grijze muts en praat langzaam: "Ze willen dat je faalt, want jouw mislukking is hun succes". De deelnemers zitten in lotushouding aan zijn voeten, sommigen met de ogen dicht. Als de overleden goeroe een grapje maakt, schieten sommigen in de lach.

Na afloop straalt de rust van Balcombe's gezicht. "Sinds ik elke dag mediteer is mijn leven geweldig." Lachend: "En dan te bedenken dat ik hem eerst een enge man vond."