De affaire-Froome toont dat de voorbeeldfunctie van sporters is doorgeslagen

Zijn beschadigde imago door de astmapufjes-affaire maakte van Chris Froome een makkelijke pispaal in deze Tour de France. Er werd gevreesd voor zijn veiligheid, bij menig aankomst werd hij ontvangen met boe-geroep. De sentimenten rondom Froome zeggen iets over het nationalisme van de Franse wielerfans, maar ook over de doorgeslagen voorbeeldfunctie van sporters, zegt sportfilosoof Ivo van Hilvoorde.

Vroeger werden er nog wel eens wat tikken uitgedeeld in de koers. Nu staat dat gelijk op beeld

Zijn wielerfans zich slechter gaan gedragen? "Boe roepen hoort bij sport. Daar is niets nieuws aan. Wij hebben als sportliefhebbers het idee dat iemand van wie we fan zijn voor ons probeert te winnen. We moedigen onze favoriete sporter aan, en joelen de concurrent uit. Als je kijkt wat er allemaal op een voetbalveld wordt gegooid, messen en vuurwerk, is er in het wielrennen nog weinig aan de hand. Het valt me wel op dat het uiten van dat soort sentimenten in het wielrennen de laatste jaren toegenomen lijkt te zijn. Dat wordt aangewakkerd door de media, waarin zo'n dopingzaak rondom Froome op de voet te volgen is. Iedereen heeft daar dan ook meteen een mening over. Tegelijkertijd durven sporters hun mening steeds minder vaak te uiten, vanwege de enorme commerciële belangen. Zeg je iets op Twitter, dan valt de halve wereld over je heen. Sporters zijn bang geworden om dingen te zeggen, de voorbeeldfunctie die ze hebben is wat dat betreft een beetje doorgeslagen. Renners zijn nu braver. Vroeger werden er nog wel eens wat tikken uitgedeeld in de koers. Nu staat dat gelijk op beeld."

U zegt: Froome is op zich een voorbeeldig sporter. "Als je kijkt naar hoe hij zich gedraagt, is hij heel keurig. Froome is een heel nette meneer. Een beschaafd figuur. Er zijn ook wielrenners die er op los sloegen, zoals Bernard Hinault vroeger. Dat was echt een ruige Bretonse boer. De Fransen vinden dat dan weer mooi. Het hele dopingverhaal rondom Froome maakt het lastig voor sommige fans om hem nog aan te moedigen. Mensen willen voor een zuivere winnaar juichen. De publieke veroordeling hou je niet tegen, of het nou terecht is of niet. Ook al is de salbutamolzaak gesloten, mensen vormen daar toch hun eigen mening over. De organisatie zal blij zijn met een andere winnaar om de geloofwaardigheid van de sport te redden. Iedereen wil af van de situatie waarbij het vele jaren na dato nog onduidelijk is wie de winnaar is."

Het helpt in de Tour niet mee dat hij een Brit is. "Het verschilt per land hoe er tegen Froome aangekeken wordt. De Fransen vinden het al jaren vervelend dat het wielrennen, van oudsher hun sport, door Angelsaksische renners is gekaapt. Maar in Nederland zijn we net zo nationalistisch als het ons uitkomt. Wij zien ook liever Tom Dumoulin winnen. Het valt mij op dat er in de Nederlandse media vaak negatief over Team Sky en Froome gesproken wordt. We vinden dat Froome lelijk rijdt. Hij zou net een machine zijn. Terwijl het eigenlijk heel knap is wat hij doet. We hekelen de wetenschappelijke benadering van Sky, terwijl de ploeg van Dumoulin ook alles uitrekent. Maar daar hoor je niemand over, terwijl je het zonder wetenschappelijke benadering echt niet meer redt in topsport."