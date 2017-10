Daphne Deckers schrijft essay voor de Maand van de Spiritualiteit

Deckers (1968) is schrijfster en presentatrice en wijdt het essay aan het moederschap. Ze wist direct dat het daarover moest gaan, zegt ze. “Wanneer je eraan begint, denk je dat jíj gaat opvoeden, maar uiteindelijk kom je tot de conclusie dat je kinderen net zo goed jou hebben opgevoed.”

Samen met haar man Richard Krajicek heeft ze twee kinderen, Emma (1998) en Alec (2000). Haar boek over opvoeden, 'De geboorte van een gezin', werd genomineerd voor de NS-publieksprijs. Ze verkocht inmiddels meer dan 1,3 miljoen boeken.

Het moederschap is één grote werkstage Daphne Deckers

De titel van het essay voor de Maand van de Spiritualiteit luidt 'Sterrenstof'. Het gaat over de ups and downs van de verschillende fases van het moederschap: van de zwangerschap en geboorte tot de puberteit en het lege nest. Zo begin je als moeder steeds opnieuw. ‘Het is één grote werkstage’, schrijft Deckers.

De Maand van de Spiritualiteit loopt van vrijdag 12 januari tot en met zondag 11 februari 2018. Het is een initiatief van KRO-NCRV en dagblad Trouw, in samenwerking met de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) en Zin Magazine.