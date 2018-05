D'r is genade genoeg, en dapper probeer ik me te vermannen

Om precies te zijn in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk aldaar. Het gebeurde tijdens de presentatie van het boek ‘God en ik’ van Alain Verheij, wat toch al een bijzondere bijeenkomst was: een boekpresentatie zonder boeken. De post had ze bezorgd bij het naastgelegen fitnesscentrum, waarvan de deuren inmiddels hermetisch gesloten waren.

Maar waar het wonder begon, was bij de verschijning van Broeder Dieleman, zanger uit Zeeuws-Vlaanderen. Een lange man in een broek met iets te korte pijpen. Ik had hem weleens eerder gezien, maar niet in een vrijgemaakte kerk, en ook niet in het T-shirt dat hij nu droeg: rood en voorzien van de beeltenis van Klaas Schilder, als een gereformeerde Che Guevara.

Ik herkende hem meteen, de theoloog die zijn volgelingen in 1944 wegleidde uit de synodale­­ overheersing, de aartsvader van mijn benauwde jeugd.

Onlangs had Schilder twee boeken van Maarten ’t Hart gelezen over de ­Bijbel en dat had hem zo uit balans gebracht dat hij opgenomen moest worden

Ketel vrijgemaaktheid “Waar ging dat ook alweer om?”, vroeg Verheij quasi-onwetend aan Dieleman, en de zanger antwoordde zonder aarzelen: “De veronderstelde wedergeboorte.” Kom daar nog eens om. Dieleman is dan ook, zoals hij zei, ‘als kind in een ketel vrijgemaaktheid gevallen’. Hij voegde eraan toe het geloof met plezier te hebben afgezworen, maar dat bleek nogal relatief. ­ Onlangs had hij twee boeken van Maarten ’t Hart gelezen over de ­Bijbel en dat had hem zo uit balans gebracht dat hij opgenomen moest worden, vertelde hij. Waarop hij zijn banjo pakte en zijn Zeeuws-Vlaamse liedjes zong, vol van religieuze verwijzingen, en van vogels. Zoas de merels zich verstoppen

om zachtjes dood te gaan

zo kruup ik onder Uw vleugels

om morgen op te staan Toen ik hem na afloop even sprak, zei de zanger dat zijn opname niet alleen met ’t Hart te maken had gehad. “Ik ben sowieso instabiel.” Maar desondanks: dat er dus echt niets van klopte, van dat geloof dat hij al lang niet meer had, dat had hem toch gevloerd.