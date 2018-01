Corine Jansen (49) begon haar leven opnieuw en probeert nu als stoïcijn te leven

"Vroeger was ik heel erg geïnteresseerd in boeddhisme, maar daarvan kreeg ik het idee dat ik op een berg moest gaan zitten. Terwijl ik gewoon wilde blijven meedraaien in de maatschappij. Ik wilde weten: hoe doe je dat? Het stoïcisme is een actiegerichte filosofie waar ik iets mee kan. Heel praktisch."

"Ik kreeg in 2013 te maken met wat ik gezondheidsuitdagingen noem. Daardoor moest ik heel mijn leven omgooien. Toen vroeg ik me af of er misschien filosofen waren die iets zeggen over hoe je met dit soort situaties kunt omgaan. Ik ben gaan zoeken, gewoon online, op het woord 'acceptatie'. Een voorliefde voor filosofie had ik al - ik hou er van om terug te gaan naar de bron. Zo kwam ik uit bij Marcus Aurelius. Een stoïcijn.

De verandering

"Of ik mezelf nu stoïcijn noem? Nee, dat zou ik nooit over mezelf durven zeggen, want het is ontzettend complex. Ik doe er een poging toe. De acceptatie van het leven bereik je volgens stoïcijnen door je bewust te zijn van je eigen autonomie. Een van de allermooiste stoïcijnse wijsheden luidt: 'Vrij is degene die leeft zoals hij wil'. Dat ik spreek van een 'uitdaging' op het vlak van mijn gezondheid heeft daar ook mee te maken. Als ik het een chronische ziekte noem, dan maakt dat me een patiënt.

Op slechte dagen pak ik Seneca of Aurelius erbij. Corine Jansen

"Te veel mensen ervaren het leven als oneerlijk. Maar dat is het leven nu eenmaal. Je helpt jezelf er niet mee als je dat niet onder ogen ziet. Ik werk zelf ook in de gezondheidszorg en praat daardoor veel met mensen over de dood. Die zie ik dus - heel stoïcijns - als onderdeel van het leven. Mijn vader overleed toen ik 16 was, mijn moeder toen ik 29 was. Ja, dan mis je een heleboel dingen. Maar ik heb er ook veel van geleerd. Bijvoorbeeld niet bang zijn voor de dood. Er gebeurt natuurlijk van alles waarover je geen controle hebt, maar je kunt steeds kiezen hoe je ermee omgaat."