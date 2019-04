COC aan de minister: Laat de Amerikaanse haatprediker Anderson Nederland niet in

Het COC, de belangenorganisatie voor de LGBTI-gemeenschap, roept staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van justitie en veiligheid op hem als ongewenst vreemdeling te beschouwen en hem niet toe te laten tot Nederland.

De 37-jarige Steven Anderson, oprichter en voorganger in een Baptistenkerk in Arizona, kondigt in een filmpje aan dat hij op 23 mei Amsterdam aandoet. Hij komt er om te preken en om zieltjes te winnen, zegt hij. Waar hij dat gaat doen maakt hij niet duidelijk, vermoedelijk om te voorkomen dat er ter plekke acties tegen hem worden ondernomen. Het COC heeft de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, ingelicht over zijn komst.

Het COC haalt in de brief aan staatssecretaris Harbers een aantal uitspraken aan van de christelijke haatprediker. Hij zegt dingen als ‘LGBT staat voor mij voor ‘Laat God ze verbranden’. In een reactie op de aanslag op een lhbti-club in het Amerikaanse Orlando zei hij dat ‘het goede nieuws is dat er vijftig pedofielen minder zijn, omdat homoseksuelen walgelijke perverse mensen zijn en pedofielen’.

In een radioprogramma in Botswana riep hij op tot het vermoorden van homoseksuelen. De regering van dat Afrikaanse land zette hem vervolgens het land uit en verklaarde hem tot persona nog grata. Zuid-Afrika en Groot-Brittannië weigeren hem de toegang vanwege zijn hatelijke opmerkingen over homoseksualiteit. Anderson is ook een ontkenner van de Holocaust.

