Claartje Kruijff is de nieuwe Theoloog des Vaderlands

Kruijff (45) wil als Theoloog des Vaderlands erop wijzen hoe christelijk geloof mensen kan helpen, vertelde ze eerder deze week in Trouw. “In de Bijbel kun je zoveel leren over het menselijk bestaan. Neem de vragen als, 'Mens, wie ben je?' of 'Ben ik mijn broeders hoeder'. Die menselijke vragen dwingen me om na te denken hoe ik me verhoud tot mijzelf en anderen."

Kruijff is predikant in de vrijzinnige en oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en werkt daarnaast als ritueelbegeleider en coach voor mensen met levensvragen. Haar studie theologie volgde pas nadat ze een aantal jaren had gewerkt als consultant bij een adviesbureau in Amsterdam en Londen. In die tijd, vertelde ze vanavond, voelde ze zich “leeg van binnen”.

Ik zie het als mijn taak om te luisteren. Niet direct een standpunt innemen en dat verdedigen. Waarheid zit niet in stellingen Claartje Kruijff

Kruijff is niet van plan om als Theoloog des Vaderlands stellige uitspraken te doen en harde posities in te nemen. “Dat kan ik niet zo goed. Iederéén is langzamerhand stellig”, zei ze in deze krant. “Wat maatschappelijke kwesties betreft lijkt alles wel gepolariseerd. Iedereen lijkt wel in het defensief te leven. Ik zie het als mijn taak om te luisteren. Niet direct een standpunt innemen en dat verdedigen. Waarheid zit niet in stellingen. Ik geloof in een heilige ruimte, ook buiten de kerk, een ruimte waar we écht naar elkaar luisteren. Pas als je echt probeert te begrijpen wat je eigen beweegredenen zijn en die van een ander kun je tot een oordeel komen.” En: “Ik heb in mijn rugzak een schat aan woorden en verhalen zitten die, zo merk ik om mij heen, voor veel mensen vreemd zijn geworden. Neem woorden als verzoening, offer of schuld. Ik heb net als iedereen grote en kleine schuldgevoelens. Als niemand ze meer thematiseert, waar kunnen mensen dan terecht?"