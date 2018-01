Christenvervolging blijft toenemen, al zijn er lichtpuntjes

Dat constateert de christelijke organisatie Open Doors in de nieuwe editie van haar jaarlijkse ranglijst christenvervolging. Net als in 16 voorgaande edities wordt die aangevoerd door Noord-Korea, waar het belijden van je geloof kan leiden tot verbanning naar een strafkamp en zelfs executie.

Lees verder na de advertentie

De andere plaatsen in de top vijf worden ingenomen door Afghanistan, Somalië, Soedan en Pakistan, waar moslimextremisten onverdraagzaamheid zaaien en geweld zaaien. In India krijgen sommige christenen te maken met oprukkend hindoe-nationalisme, in Sri Lanka is dat boeddhistisch nationalisme. Soms gaat het om geweld, andere keren om discriminatie of sociale uitsluiting.

Er zijn lichtpuntjes, al zijn die soms klein. In Syrië bijvoorbeeld (vorig jaar zesde op de lijst) ligt het ‘kalifaat’ van Islamitische Staat in gruzelementen en hebben christenen iets meer ruimte voor geloofsbeleving. Stond het land vorig jaar nog op de zesde plaats, nu is het nummer 15. “Dat zit hem vooral in de afname van geweld”, zegt Open Doors-directeur Ruud Kraan desgevraagd. “Zo worden kerken minder vaak aangevallen.” Tegelijk waarschuwt Open Doors in een rapportage ervoor dat je zulke winst niet moet overschatten: “De afname lijkt vooral te komen doordat de meeste kerkgebouwen al eerder verwoest zijn.”