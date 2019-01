Christenen lopen in steeds meer landen gevaar

Open Doors, de organisatie die strijdt tegen christenvervolging, meldt in haar jaarlijkse ranglijst dat met name Afrikaanse landen ‘een opmars’ maken. Directeur Maarten Dees noemt in dat verband Tsjaad, Kameroen en Burkina Faso.

Wereldwijd zijn er meer dan 4000 christenen gedood vanwege hun geloof. De meeste vallen in Nigeria. Open Doors meldt dat daar 3700 christenen zijn omgekomen, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

Ondanks toenadering van de Verenigde Staten, staat Noord-Korea onveranderd op de eerste plaats van landen waar christenen het meest gevaar lopen. Net als vorig jaar, komen daarna Afghanistan en Somalië.

Intenser

Het algemene beeld van Dees is dat vervolging intenser en gruwelijker wordt. Onder andere China en Vietnam proberen met nieuwe wetten christenen de voet dwars te zetten. Het leven in India wordt ook moeilijker voor christenen, onder andere doordat in acht deelstaten wetten zijn aangenomen die bekering ontmoedigen.

Open Doors ging er vanuit dat wereldwijd meer dan 200 miljoen christenen worden vervolgd. In de nieuwste cijfers komt ze uit op meer dan 245 miljoen. Open Doors telt via haar lokale mensen. “Dit is een redelijk hard getal”, zegt Dees.

Ook voor hem is nog steeds onzeker waar Asia Bibi is. Deze Pakistaanse christen werd vorig jaar na acht jaar gevangenis vrijgelaten. Protesten van extreme moslims volgden. Haar locatie is geheim, haar advocaat vluchtte naar Nederland.