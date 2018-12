Christelijke gereformeerden willen toch geen vrouw op de kansel

In de Christelijke Gereformeerde Kerken kunnen vrouwen geen dominee worden, en ook geen ouderling of diaken. De classis Apeldoorn heeft donderdag ook besloten dat daar opnieuw over gesproken moet worden, omdat de kerkelijke bestuurders in hun kerk een ‘toenemend verlangen’ zien vrouwen in het ambt te kunnen bevestigen.

Lees verder na de advertentie

In Arnhem willen de christelijke gereformeerden dat al twintig jaar. Ze vormen daar een kerk, de Kruiskerk, samen met de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Bij dit eveneens behoudende kerkgenootschap kunnen vrouwen wel dominee worden en lid van de kerkenraad.

De classis besprak begin oktober of de Kruiskerk de ruimte kan krijgen om vrouwen toe te laten in het ambt. De classis stond daar niet om te springen, maar ‘aanvaardde’ dat de christelijke gereformeerden in Arnhem hun eigen weg gaan. Op dit besluit kwam veel kritiek, reden waarom de classis zich daar donderdag nog een keer over boog.

Het regionale bestuur stelde vast dat het de vorige keer een belangrijke regel over het hoofd heeft gezien. Die luidt, vrij vertaald, dat in een samenwerkingsverband zoals dat in Arnhem, de strengste regel geldt. Gelet daarop constateerde de classis dat ze het besluit van de vorige keer moet terugdraaien. De kerkbestuurders tekenen daarbij wel aan dat ze de ‘pijn van Arnhem’ meevoelen. Mede daarom vinden ze dat de Christelijke Gereformeerde Kerken het gesprek over de vrouw in het ambt opnieuw moeten openen. De kerkenraad van de Kruiskerk bespreekt de kwestie binnenkort en wilde gisteren nog niet vooruitkijken.

Lees ook:

Worstelen met de vrouwelijke dominee Orthodox-protestanten denken verschillend over de rol van de vrouw in de kerk. Dat wringt soms in samenwerkingsverbanden. Waarom mogen vrouwen wel of geen dominee worden?