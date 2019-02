Chinese staat geeft varkensvlees als cadeautje aan de moslimminderheid

Ondank was hun loon. Want de helft van de inwoners van Xingjian is islamitisch en spreekt een soort Turks. Vanwege hun godsdienst eten deze Oeigoeren geen varkensvlees en omdat ze Turken zijn hebben ze weinig op met het Chinese Nieuwjaar. Dat geschenk was een klap in hun gezicht. Nou zijn ze de afgelopen jaren wel gewend geraakt aan ergere uitwassen van een overheid die hen dwingt Chinezen te worden en bovendien communisten en vooral geen moslims meer.

Ongeveer een miljoen Oeigoeren verblijven in zogenaamde centra voor beroepsopleidingen, met een curriculum dat past bij een concentratiekamp. Vorig weekeinde kwam eindelijk Turkije in beweging voor de verwante Oeigoeren. Het eist dat China alle ‘cursisten’ vrijlaat. De grom van Ankara kwam op een dom moment na een vals gerucht dat de chansonnier Abdurehim Hayit zou zijn overleden in gevangenschap. Hij zit acht jaar uit wegens een liedje en meldde in een video met een zuur gezicht dat hij nog leefde.

Blijft de vraag waarom het Chinese bewind dit soort absurde dingen doet. Zelf schermt het met ‘terrorismebestrijding’. Volgens een andere visie wil president Xi Jinping een monocultuur, communistisch en Chinees, zonder buitenlandse invloeden. Dat zou ook treiterijen tegen andere godsdiensten dan de islam kunnen verklaren. Boeddha was een Indiër, dus sla je, bijvoorbeeld in de provincies Sichuan en Zhejiang, zijn beelden stuk. Dat doen de Taliban toch ook? Nou dan. Jezus en Mohammed waren Midden-Oosterlingen. Mozes is evenmin ‘made in China’. Vandaar dat een handjevol joden in de stad Kaifeng een verruïneerde oeroude synagoge niet mag herbouwen. De eis van Peking aan alle religies: wees zuiver Chinees en communistisch, ‘van vreemde smetten vrij’ zoals het voormalige Nederlandse volkslied ‘Wien Neerlands bloed’ fier jubelt.

Zuiver Chinees?

Maar Karl Marx was een Duitser. Communisme is dus evenmin ‘zuiver Chinees’. Sluit de partijleiding dan ook maar op in zo’n instituut voor ‘beroepsopleidingen’. Alleen confucianisme en taoïsme blijven toelaatbaar, want zowel Confucius als Laozi (grondlegger van het taoïsme of daoïsme), grootheden van de oude Chinese cultuur, was een Chinees. Maar ook vereerders van Laozi hebben het zwaar, zie de website bitterwinter.org, gespecialiseerd in Chinees religieus nieuws. Volgens de site is in oktober een beeld van Laozi in de stad Xinxiang op hoog bevel verwoest. Een ander beeld staat er nog wel, maar niemand krijgt het meer te zien. Het bevindt zich op een heuvel bij de stad Luoyang en is volgens Guinness World Records het hoogste bronzen beeld voor Laozi, 38 meter, bijna zo hoog als de brandstapels op het Scheveningse strand.

Bij de onthulling in 2010, toen de sfeer in China anders was, waren autoriteiten aanwezig. Eveneens in oktober vorig jaar kwam de order om dit beeld onzichtbaar te maken met kleden. De natuur greep in. Bij een storm woei de bekleding weg. De plaatselijke partijbaas dreigde zijn baan te verliezen en pakte vervolgens de zaak grondiger aan. Vanuit een luchtballon kreeg Laozi een gele hobbezak over zich heen gegooid. Hij lijkt nu op een vrouw in een boerka. China’s islamisering hou je niet tegen.