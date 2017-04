Chinese moslim mag kind geen islamitische naam meer geven

Koran, Mekka, Jihad, Imam, Saddam, Hadj, Medina, namen van bekende islamitische geleerden: ze zijn allemaal ‘sterk religieus gekleurd’ en ‘hebben de connotatie van heilige oorlog en separatisme’, zo stelt een woordvoerder van de regionale overheid tegenover nieuwsdienst Radio Free Asia. Wie zijn kind toch zo’n soort naam geeft, wordt niet opgenomen in de zogenoemde ‘hukou’, een soort basisadministratie, en komt niet in aanmerking voor gezondheidszorg en onderwijs.

De communistische partij houdt de grote Oeigoers-islamitische minderheid verantwoordelijk voor het geweld in Xinjiang. In de autonome regio, die grenst aan onder meer Pakistan en Kazachstan, komt de bevolking regelmatig in aanvaring met de overheid. Die is repressief, en slaat oproer vaak met geweld neer.

Oegoerse activisten deinzen op hun beurt ook niet terug voor geweld. Zo reden radicale Oeigoeren in 2013 vijf mensen dood op het Tiananmenplein in Peking en eiste een jaar later een autobom dertig levens. In februari vielen er acht doden toen radicale Oeigoeren anderen met messen te lijf gingen. Wat Peking betreft is de reden van dat burgergeweld duidelijk: het is niet politiek, maar religieus van aard. Xinjiang heeft van alle Chinese regio’s de grootste islamitische populatie.

‘Abnormale baarden’ zijn verboden Vorige maand kregen de Oeigoeren al andere maatregelen voor hun kiezen. Overheidspersoneel op vliegvelden, treinstations en andere openbare plaatsen moeten vrouwen met gezichtsbedekkende kleding ‘ontmoedigen’ om zulke kleding te dragen en moeten melding doen bij de politie. ‘Abnormale baarden’ zijn verboden, en wie ‘radio, televisie of andere publieke diensten’ weigert, kan eveneens in de problemen komen. Ouders moeten hun kinderen leren etnische eenheid te bewaren “Ouders moeten hun kinderen goede moraal meegeven”, gebood de overheid in een vrijgegeven lijst met nieuwe regels. “Ze moeten hen leren om wetenschap te bewonderen, etnische eenheid te bewaren en extremisme te verwerpen en tegen te gaan.” Sommige maatregelen zijn subtieler. Zo stelde Peking begint dit jaar in Xinjiang een navigatiesysteem verplicht dat door de overheid gevolgd kan worden. Wie dat systeem niet aan boord heeft, kan niet tanken. Het namenverbod zou niet al te veel problemen moeten opleveren, legt de overheidswoordvoerder uit aan Radio Free Asia. Wie er lucht van krijgt dat iemand zijn kind heeft vernoemd naar een islamitische geleerde, kan hem of haar er maar beter op wijzen. “Zoiets kan worden gezien als het verspreiden van terreur en sektarisme.” Beter houdt iedereen zich gewoon aan de partijvoorschriften. “Dan komt het wel goed.”

