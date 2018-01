China blaast 'illegale' megakerk op

Met dynamiet en graafmachines hebben de Chinese autoriteiten een enorme kerk gesloopt in de noordelijke stad Linfen. Volgens Chinese christenen en buitenlandse groepen die hen steunen is de sloop onderdeel van een campagne tegen het geloof.

De Gouden Kandelaarkerk ging dinsdag tegen de vlakte, nadat de Chinese politie explosieven tot ontsteking bracht in een ondergrondse gebedsruimte. Dat meldt de Amerikaanse groep ChinaAid, die zich inzet voor christenen in China. Op foto's is te zien dat van de kerk alleen een berg puin over is.

ChinaAid ziet in de sloop een teken van de toenemende repressie van christenen door Peking. Vorig jaar werd een katholieke kerk neergehaald in dezelfde noordelijke provincie Shanxi. Ook worden er regelmatig kruisen van kerken verwijderd.

De Gouden Kandelaarkerk werd in 2009 gebouwd met geld van de protestantse gelovigen. Zij collecteerden ruim twee miljoen euro in de arme provincie Shanxi, waar veel steenkoolmijnen zijn. Destijds vielen agenten en ingehuurde vandalen de gemeenteleden al aan.

Vergunningen

"De situatie voor christenen in China wordt slechter de laatste jaren, zeker sinds Xi Jinping is aangetreden", zegt Brynne Lawrence, die schrijft voor de website van ChinaAid. Xi begon ruim vijf jaar geleden als president van China en kreeg in oktober een tweede termijn van vijf jaar.

Volgens de Chinese autoriteiten zijn de vergunningen van de kerken niet in orde. De katholieke kerk was genationaliseerd tijdens de Communistische Revolutie en daarna gebruikt als fabriek. Later kreeg het gebouw zijn oorspronkelijke bestemming terug, maar er bleef een conflict over het eigendom.

De kerk in Linfen was volgens de autoriteiten illegaal gebouwd. Het gebouw zou staan op grond met een landbouwbestemming en daarnaast zouden de gelovigen het lokale verkeer verstoren. De kerk was ook niet officieel geregistreerd.

Volgens ChinaAid doen veel kerken dat niet, omdat ze anders onder directe controle van de staat komen te staan.

De situatie voor christenen in China wordt slechter de laatste jaren, zeker sinds Xi Jinping is aangetreden

Brynne Lawrence

Er zijn tientallen miljoenen christenen in China, een exact aantal is moeilijk vast te stellen in het officieel atheïstische land. Peking erkent of tolereert sommige kerken, maar andere worden actief tegengewerkt. Hetzelfde geldt voor de kleinere groep moslims.

Boeddhisten en taoïsten kunnen hun geloof over het algemeen vrijer belijden. Spiritualiteit is wijdverbreid, maar sommige nieuwe groepen, zoals de Falun Gong, worden als 'ketterij' vervolgd.

De Amerikaanse journalist Ian Johnson volgde een jaar lang drie religieuze gemeenschappen in China. Taoïsme, boeddhisme en christendom bloeien weer. Maar binnen welke marges? Lees hier het interview dat Trouw-redacteur Eric Brassem met hem had: Religie is in China terug van nooit weggeweest