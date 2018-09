China bespiedt moslims en hersenspoelt ze in heropvoedingskampen

China ontkent alle aantijgingen, maar de bewijzen voor een mensenrechtelijke tragedie in de West-Chinese regio Xinjiang stapelen zich op. Naar schatting meer dan een miljoen islamitische inwoners worden er vastgehouden in politieke heropvoedingskampen. Een VN-comité riep Peking afgelopen week op de clandestiene detenties stop te zetten en de gevangenen onmiddellijk vrij te laten.

Over de heropvoedingskampen, die hermetisch van de buitenwereld zijn afgesloten en officieel niet bestaan, heerst veel onduidelijkheid. Journalisten die in Xinjiang op onderzoek gaan, worden gehinderd, gearresteerd of onder druk gezet. Vrijgelaten gevangenen die in het buitenland verblijven en daar zouden kunnen getuigen, worden bedreigd met de opsluiting van hun achtergebleven familieleden.

Het weinige dat wel bekend is, stemt tot grote bezorgdheid. Uit moeizaam verkregen ooggetuigenverslagen, aangevuld met onderzoek van overheidsdocumenten en satellietfoto's, komt een beeld naar voren van mensenrechtenschendingen op grote schaal. Naar schatting 10 procent van de islamitische bevolking van Xinjiang zit in politieke heropvoedingskampen wordt daar onderworpen aan een hersenspoelcampagne.

IJzeren vuist

De West-Chinese autonome regio Xinjiang is een kruitvat. De helft van de 23 miljoen inwoners is er van Oeigoerse of andere islamitische afkomst, en voelt zich door de regering in Peking achtergesteld. Een samenspel van separatistische opwellingen en buitensporige strafmaatregelen leidde tot oplopende spanningen, en in 2009 tot een uitbarsting van geweld. Tussen 2012 en 2014 waren er in China verschillende aanslagen, die aan Oeigoeren werden gelinkt.

Toen Chen Quanguo, de voormalige 'ijzeren vuist' van Tibet in 2016 aantrad als partijsecretaris van Xinjiang, maakte hij daar met harde hand een einde aan. Hij wierf in korte tijd honderdduizend extra politieagenten en bouwde Xinjiang om tot een hightech surveillancestaat. De islamitische bevolking hield hij onder de duim met DNA-afname, camera's met gezichtsherkenning en overheidsinzage in alle mobiele telefoons. Wie zich al te religieus gedroeg, werd als onbetrouwbaar aangemerkt.

Voorjaar 2017 kwam daar een nieuwe tactiek bij: onbetrouwbare personen werden opgesloten in politieke heropvoedingskampen, zonder veroordeling en voor onbepaalde tijd. Volgens ooggetuigen zijn sommige inwoners opgepakt omdat ze een baard hadden of een sluier droegen, halal voeding bij zich hadden of contact hadden met familie in het buitenland. Anderen werden uit het buitenland teruggelokt naar China en direct gearresteerd.