CDA-draai over kinderpardon brengt dag van hoop in de Haagse Bethelkapel

Bij het aanbreken van de dag vieren ze samen het heilig avondmaal, en in de uren die daarop volgen wordt het steeds drukker in de kapel. Vrijwilligers die zich in de afgelopen maanden voor het kerkasiel hebben ingezet komen naar het kerkgebouw om het hoopvolle nieuws met elkaar te delen. Een van hen neemt taart mee.

“Er is veel vrolijkheid hier”, vertelt Derk Stegeman, predikant en coördinator van de onafgebroken kerkdienst. Die dienst moet voorkomen dat het uitgeprocedeerde gezin Tamrazyan het land wordt uitgezet. Het gezin – vader, moeder, drie kinderen, van wie er inmiddels twee meerderjarig zijn – bivakkeert sinds 26 oktober in een ruimte boven de Bethelkapel. In de kapel wordt 24 uur per dag gezongen, gebeden, gepreekt, gemediteerd: zolang er een kerkdienst gaande is kan de vreemdelingendienst het pand niet zomaar binnenvallen.

Hoopvol

“Maar naast die vrolijkheid is er ook spanning”, gaat Stegeman verder. “Wat gaat er nu gebeuren? Het is heel goed en groot nieuws dat het CDA in beweging komt. Maar we moeten nog zien hoe dit politiek gaat uitpakken. En wat het voor dit gezin gaat betekenen. Velen – onder wie juristen – hebben in de afgelopen maanden tegen ons gezegd: als er één familie binnen het kinderpardon zou moeten vallen, dan is het deze familie wel. Als de versoepeling van het pardon erdoor komt, dan kan het niet anders dan dat de familie Tamrazyan eindelijk te horen krijgt dat hun toekomst in Nederland ligt.”

Het kerkasiel duurt inmiddels bijna drie maanden. Dat is heel mooi, maar is het ook zwaar. Esther van Dijken

Inmiddels hebben meer dan 800 voorgangers uit het hele land bijgedragen aan de non-stop-kerkdienst. Soms zat er een handjevol bezoekers in de kapel, soms zat-ie stampvol. De kerkdienst is inmiddels door zoon 11.000 mensen bezocht. In afwachting van de ontwikkelingen gaat de kerkdienst gewoon door. Dat kost weinig moeite: het rooster vult zich haast vanzelf.

“Het gezin Tamrazyan is heel erg dankbaar voor al die inzet”, vertelt vrijwilliger Esther van Dijken. Ze spreekt namens het gezin: dat heeft aangegeven vandaag liever niet met de pers te praten. “Het is een hoopvolle dag voor ze. Ze zien het als een nieuwe stap vooruit. Dat geeft kracht. Het kerkasiel duurt inmiddels bijna drie maanden. Dat is heel mooi, maar is het ook zwaar. De kinderen willen gewoon hun leven leiden: studie, school, voetballen met vriendjes, de dingen die ze al die negen jaar dat ze al in Nederland zijn gewoon hebben kunnen doen en waar ze nu zo naar verlangen.”