Britten arresteren omstreden imam die ook in Nederland preekt

Ibn Ali (43), die eigenlijk Tarik Chadlioui heet, werd woensdag aangehouden in de Engelse stad Birmingham, zo heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de politie leidt hij een groepje dat ‘audiovisueel materiaal produceert voor het rekruteren van jihadi’s en voor indoctrinatie’. In een aantal van die filmpjes zou te zien zijn hoe een jonge moslim vanuit Spanje afreist naar Syrië. Ibn Ali geldt binnen het groepje als de spiritueel leider.

In Nederland zorgde de salafistische imam de afgelopen jaren al een paar keer voor onrust. Toen vorig jaar bekend werd dat hij in Boskoop onder meer kinderen zou toespreken, riep de burgemeester het moskeebestuur ter verantwoording. Een bezoek aan een benefietbijeenkomst in Gouda leidde in de gemeenteraad tot kritische vragen. Het college liet toen aan het moskeebestuur weten dat zijn komst ‘zeer ongewenst was’. In Gouda ging Ibn Ali ook aan de bak als fondsenwerver voor een nieuwe moskee. Voor dat werk was hij volgens de moskee bijzonder geknipt. Netwerken en werven zoals hij, dat zouden er maar weinig kunnen.

Buurt­win­kel­tjes die alcohol verkochten, konden een dreigend bezoekje verwachten Peter Veel van het Vlaams Comité voor Ex-Moslims

Innemend en dwingend Moslims die hem van dichtbij hebben meegemaakt, beschrijven Ibn Ali als charismatisch en innemend. Zijn preken zijn glashelder, hij heeft humor en in Nederland houdt hij zich verre van extremistische taal. Tegelijk is hij aartsconservatief en dwingend, menen critici. In het Vlaamse Borgerhout heeft hij zo’n tien jaar geleden ‘een soort militie geformeerd’, stelde Peter Veel van het Vlaams Comité voor Ex-Moslims onlangs in het AD. “Buurtwinkeltjes die alcohol verkochten, konden een dreigend bezoekje verwachten. Popconcerten werden stil­gelegd. Muziek is haram, zondig, en paste niet in het Borgerhout dat hij voor ogen had.” De arrestatie was onderdeel van een internationale actie: gelijktijdig werden op Mallorca vier mensen opgepakt met wie de imam zou samenwerken. In Dortmund werd een 28-jarige Spanjaard in de boeien geslagen. Een actie als deze zat er al lang aan te komen, zegt de politie tegen Britse media. Ze houdt de groep al zeker twee jaar in de gaten.

