Breakdancen in Bagdad: de B-Boys dansen, maar niet op straat

Harde beats schallen door de oefenruimte in een woonwijk in het centrum van Bagdad, waar twaalf jongens van breakdancegroep B-Boys hun moves maken. Op de halfzachte mat buitelen ze langs elkaar heen, gaan vanuit een handstand naar een ingewikkelde rol en draaien rondjes op hun hoofd.

Lees verder na de advertentie

Hoewel de ruimte openslaande deuren naar de tuin heeft waar publiek kan zitten en ze optreden voor vrienden en collega-breakdancers, zouden ze het liefst op straat oefenen. Maar dat is met het huidige maatschappelijke klimaat in Bagdad een probleem. "De politie staat niet toe dat we in het park dansen", vertelt de 22-jarige Seif. Mohammed (28) probeerde het: "Mensen begonnen erover te praten en belden de politie. 'Wat ben jij, man of vrouw', vroegen ze me".

Iedereen heeft zijn eigen moves. Breakdance is voor hen een levenswijze

Breakdance is nieuw in Irak, waar Arabische muziek ook in de jongerencultuur nog steeds overheerst. In de Koerdische regio wordt al wel hiphop in het Koerdisch geproduceerd, en er zijn jonge Arabische zangers die westerse pop uitproberen, maar de westerse streetdance en de bijbehorende beats trekken slechts een kleine groep.

Bij gebrek aan een traditie kijken de B-Boys de bewegingen af van YouTube en van elkaar. Iedereen heeft zijn eigen moves. Ze doen bijna allemaal ook aan fitness en yoga, en komen 's middags bij elkaar om te oefenen. Breakdance is voor hen een levenswijze. De twintigjarige Ahmed heeft de naam van zijn groep zelfs op zijn pols laten tatoeëren, onderaan zijn al volgetekende arm. "Het is mijn leven", zegt Amin (24).

Tekst loopt door onder de video

Sektarische spanningen Mohammed is als enige getrouwd en heeft een kind, maar dat doet aan zijn fanatisme niets af. "De tweede dag na mijn huwelijk was ik hier alweer aan het oefenen." De jongens klagen over gebrek aan respect in de Iraakse gemeenschap. Voor de Amerikaanse militaire bezetters in 2011 vertrokken, was het probleem dat breakdance als te Amerikaans werd afgewezen. Nu niet meer, 'veel mensen kennen het verband met Amerika niet eens', grinnikt Mohammed. Bezwaren zijn nu vooral van religieuze aard. Ja, ik ben gelovig, maar dat is toch geen probleem? We accepteren en respecteren iedereen Amin Ahmed stelt vast dat er in het algemeen nauwelijks meer wordt gedanst, anders dan op een huwelijksfeest. "Dans is dood in Irak", stelt hij vast. Dat komt vooral doordat de sjiitische partijen die aan de macht zijn het als haram (verboden in de islam) zien, en in navolging van hun voorbeeld Iran, dans uit de openbare ruimte proberen te verjagen. Het was dan ook de niet-religieuze, communistische partij was die hun de oefenruimte aanbood. De jongens doen hun best om sektarische spanningen geen vat op hen te laten krijgen. Hun achtergrond is gemengd, zowel soennitisch als sjiitisch. Amin vertelt dat hij bidt. "Ja, ik ben gelovig, maar dat is toch geen probleem? We accepteren en respecteren iedereen." Tekst loopt door onder afbeelding. De B-Boys v.l.n.r.: Mohammed, Seif, Amin en Ahmed met het portret van hun omgekomen kameraad Adel. © Munaf al-Saidy

Terreur Maar de zorg van de samenleving over terreur speelt mee. Vrijwel dagelijks ontploffen in Bagdad bommen. "De gemeenschap praat de hele tijd over terrorisme, maar ziet ons talent niet", klaagt Ahmed. De angst en het verlies van geliefden treffen iedereen - ook de jongens van B-Boys. Iemand haalt een portret van Adel Euro, en op het gras voor hun oefenruimte verandert de sfeer totaal. Stilte valt, tranen worden weggeslikt. "We hebben allemaal om hem gehuild", zegt Ahmed over de dood van hun collega-B-Boy bij een bomaanslag in Bagdad. De gemeenschap praat de hele tijd over terrorisme, maar ziet ons talent niet Ahmed Ahmed zelf was ook slachtoffer van de bomaanslag in een drukke straat die in juli vorig jaar aan bijna 350 mensen het leven kostte. Hij overleefde met lichte verwondingen door van grote hoogte uit het winkelcentrum te springen, vermoedelijk doordat hij als breakdancer getraind was in vallen. "Ik ben superman", grapt hij. Een jaar later zijn de littekens op zijn armen en rug deel geworden van zijn tatoeages. Maar de onzichtbare niet. De straat, waar de politie nu streng patrouilleert maar waar deze week toch weer een drukke ijssalon doelwit was, is om de hoek van hun oefenruimte. Amin reageerde onmiddellijk op de jongste aanslag door alle vrienden via Facebook op te roepen bijeenkomsten en drukke cafés te mijden. "We zijn allemaal zó bang voor de bommen", zegt Ahmed. Zijn vrienden knikken somber.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.