Braziliaans spiritueel medium door meer dan 200 vrouwen beschuldigd van misbruik

De Faria staat bekend als João de Deus, oftewel Goddelijke John. Hij is sinds 1976 actief en heeft spirituele steun verleend aan de Braziliaanse presidenten Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff en Michel Temer. Hij doet onder meer ‘helende ceremonies’ en 'spirituele operaties’ in een huis in de plaats Abidiânia, op zo'n 100 kilometer van hoofdstad Brasilia. Jaarlijks zoeken honderdduizenden mensen, waaronder talloze popsterren en beroemdheden, hem daar op. Het bijwonen van een ceremonie is gratis, maar De Faris schrijft vaak 'medicatie’ voor, die ter plekke te koop is.

Meerdere vrouwen hebben volgens de Braziliaanse media gezegd dat De Faria hen tijdens openbare spirituele sessies naar een aparte kamer meenam, waar hij hen misbruikte. Eén van hen is Zahira Lieneke Mous (34), een Nederlandse choreograaf. Zij deed haar verhaal in een talkshow op de zender TV Globo, na vier jaar geleden al op Facebook over het misbruik te hebben geschreven. Tegen talkshowhost Pedro Bial zei ze ‘echt geloofde’ in De Faria en zijn methodes. Hij zou haar hebben verteld dat hij haar kon leren als medium anderen te helpen. Ze was specifiek naar De Faria gegaan voor hulp bij het verwerken van seksueel trauma, aldus Mous. Hij dwong haar echter hem te masturberen en verkrachtte haar op een later moment ook.

De man werd in 2010 al door een tienermeisje beschuldigd van ongepaste aanrakingen, maar De Faria werd toen niet vervolgd omdat er volgens de rechtbank niet genoeg bewijs voorhanden was.

Eén van de vijf aanklagers betrokken bij de zaak heeft gezegd dat het gaat om aanklachten van ‘meer dan 10 jaar oud’ tot ‘meer recentelijk'. Een andere aanklager zei op de Braziliaanse televisie dat De Faria onder meer wordt beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. Het medium zelf ontkent alle beschuldigingen.

In 2012 reisde Oprah Winfrey, die met haar talkshow miljoenen kijkers over de hele wereld bereikt, naar Brazilië af om De Faria te interviewen. Deze opnames zijn inmiddels van haar website verwijderd. Winfrey zei destijds dat hij haar geholpen had tijdens een stressvolle periode.