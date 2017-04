Boosheid over campagne: Protestantse Kerk 'doet aan beeldenstorm'

In de nieuwe reclamecampagne van haar hulpstichting Kerk in Actie scheuren gelovigen een afbeelding van Jezus aan stukken. Van katholieke zijde én vanuit de eigen orthodox-protestantse flank wordt er schande van gesproken.

Lees verder na de advertentie

Met een paar ferme rukken vliegt in de tv-spotjes het aangezicht van Jezus - baard, lang haar, wit gewaad - uiteen. De spotjes, waarvan er deze weken op landelijke televisie meerdere versies te zien zijn, eindigen met beelden van een sloppenwijk in Colombia.

De snippers dwarrelen daar neer bij een winkeltje. “Jezus deelde zijn leven”, zegt een voice-over. "Daarom geloven wij in delen.” De verwijzing naar Goede Vrijdag en Pasen mag duidelijk zijn: zoals Jezus 2000 jaar geleden gebroken werd aan het kruis en de zonden van de mens op zich nam, zo wordt zijn afbeelding nu ook gebroken.

Met een paar ferme rukken vliegt in de tv-spotjes het aangezicht van Jezus - baard, lang haar, wit gewaad - uiteen

Bij de Reclame Code Commissie zijn klachten over de spotjes binnengekomen, en op de Facebookpagina van Kerk in Actie buitelen de critici over elkaar heen. “Een poster van Jezus verscheuren; jullie moeten je heel diep schamen”, klinkt het daar. Voormalig woordvoerder van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie Jan-Willem Wits begrijpt de gedachte achter de campagne, maar vindt de spotjes niettemin schofferend

Dat Jezus’ aangezicht eraan moet geloven is een ‘oecumenische slag in het gezicht’, oordeelt hij maandag in het Nederlands Dagblad.

“Het verscheuren van een afbeelding van Jezus is allereerst een daad van agressie tegen oosters-orthodoxen (en veel westerse katholieken) die iconen als heilige beelden vereren en daar een bloedige strijd voor hebben moeten voeren. Het is ook niet uit te leggen aan de christenen in het Midden-Oosten die iedere dag worden geconfronteerd met geweld tegen alles wat voor hen heilig is.”

De diaconale tak van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) legt een vernietigingsdrift bloot die je doorgaans alleen bij ‘ISIS en andere christenhaters’ ziet, vindt hij. “Met zulke ‘vrienden' heb je geen vijanden meer nodig.”

Tekst loopt door onder video.

Misverstanden Jan van der Graaf, die als voorzitter van de Gereformeerde Bond de orthodoxe flank van de Protestantse Kerk vertegenwoordigd heeft, vindt de spotjes te plat. In vroeger tijden was hij actief binnen de voorloper van Kerk in Actie, het Hervormde Werelddiaconaat “Is dit nou het beeld dat we als kerk naar buiten willen brengen?”, vraagt hij zich af. “Een kerk die zelf Jezus verscheurt - dat wekt toch alleen maar misverstanden?” Jezus afbeelden, dat gebeurt wel. Maar doe het dan respectvol Jan van der Graaf, voorzitter Gereformeerde Bond De spotjes haken in op een van de kernpunten van de protestantse leer: dat God niet te vinden is in beelden. De reformatoren namen stevig afstand van het rooms-katholieke kerk idee dat een icoon van Jezus drager kan zijn van het heilige en dat iconen een spirituele werking kunnen hebben. “Natuurlijk, Jezus is niet in een afbeelding te vangen”, zegt Van der Graaf. “Maar Jezus afbeelden, dat gebeurt wel. Doe het dan respectvol.” Scriba (voorzitter) van de PKN René de Reuver blijft achter de spotjes staan. “Jezus deelt onze verscheurdheid door zichzelf te laten verscheuren”, stelt hij in een reactie. “Door zijn leven te delen, tot zegen van anderen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.