Bisschop trekt toestemming in voor Roze viering in Sint Jan

In een brief die vandaag wordt verspreid schrijft De Korte dat de commotie in zijn bisdom sinds de aankondiging van de viering in de kathedraal zodanig is dat ‘de goede verhoudingen binnen de geloofsgemeenschap in het geding zijn’. 'Tegen die achtergrond voel ik mij na uitvoerige overwegingen gedwongen om mijn toestemming voor de oecumenische gebedsdienst in onze kathedraal in te trekken.'

In zijn brief schrijft de bisschop dat hij moet constateren dat ‘nog voordat de viering is gehouden, religieuze gevoelens van tal van katholieken diep worden geraakt. Voor hen vormt de kathedraal hét symbool van ons bisdom en zij kunnen niet geloven dat de sereniteit van de viering is gegarandeerd. Deze stand van zaken is ernstig. Ik mag immers ook het geweten van gelovigen niet kwetsen en mijn broeders en zusters geen aanstoot geven.’

De jaarlijkse Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch vindt op zaterdag 24 juni plaats en is bedoeld om te bouwen aan begrip, tolerantie, respect en participatie van lhbt’ers.

Tweede brief Het is de tweede brief die De Korte over de kwestie schrijft. Na de aankondiging van de viering, een paar weken geleden, spoorde de priesterraad (een raadgevend orgaan van de bisschop) De Korte aan in een brief uiteen te zetten waarom hij zijn steun verleende aan de viering. In diezelfde brief kon hij dan ook nog eens uitleggen hoe de rooms-katholieke kerk over homoseksualiteit denkt. Dat deed De Korte. In die brief stond onder andere: ‘Iedere bisschop maar ook iedere priester is niet alleen leraar maar ook herder. Hij weet van de spanning tussen leer en leven, juist ook op het terrein van seksualiteit. Het kerkelijk ideaal en de weerbarstige werkelijkheid botsen regelmatig met elkaar. Het vormt een pastorale wijsheid om de leer van de Kerk niet te gebruiken als een stok om te slaan maar als een staf om mee te gaan.’ De rooms-katholieke kerk stelt dat homoseksuelen met respect moeten worden behandeld, maar dat homoseksuele daden tegennatuurlijk zijn en moeten worden afgekeurd. Het heeft iets van een gevoel van falen Bisschop Gerard de Korte Met die eerste brief – gericht aan alle diakens, priesters en pastoraal medewerkers in zijn bisdom – probeerde De Korte de ontstane spanningen tot bedaren te brengen. In de tweede brief schrijft hij nu: ‘Helaas moet ik constateren dat mij dat niet gelukt is. Mijn genuanceerde leerstellige en pastorale brief is bij velen niet geland. Homoseksualiteit blijft binnen onze Kerk een open zenuw.’ En: ‘Tot op de dag van vandaag protesteren priesters en andere gelovigen tegen het houden van de gebedsdienst in de Sint Jan.’

Spanning “Het heeft iets van een gevoel van falen”, zegt De Korte in een toelichting. “Dat het mij niet lukt om datgene waar ik voor sta goed voor het voetlicht te brengen. Zo van: mensen, besef dat dit een heel wezenlijke thematiek is, ook in onze eigen kring, en dat we de spanning van leer en leven in ieder geval moeten blijven benoemen. Nou, dat is op de een of andere manier niet goed doorgekomen.” De oecumenische gebedsviering – waar zich tien Bossche kerkgenootschappen achter geschaard hebben – gaat wel door, maar zal nu worden gehouden in de protestantse Grote Kerk, 200 meter van de Sint-Janskathedraal. De viering zal worden geleid door drie predikanten en door de plebaan van de Sint Jan. De Korte zou aan het eind van de viering een zegen uitspreken. Maar ook dat is nu van de baan. Ik zie ook dat een aantal homoseksuele katholieken zal zeggen: dan hoeft het van mij niet meer. Bisschop Gerard de Korte

Gewetensnood In de plebaan en de drie predikanten heeft De Korte het volste vertrouwen, vertelt hij. “Maar ik heb dat vertrouwen niet kunnen doorgeven aan een aantal gelovigen uit de parochies , maar ook niet aan een aantal priesters en diakens.” Een kleine minderheid van de gelovigen werd door de kwestie in “ernstige gewetensnood” gebracht, zegt De Korte. “En daar moet ik rekening mee houden. Ik ben ook leraar van de kerk en ik ben ook gehouden ook die dimensie van de katholieke traditie te blijven benoemen.” De aangekondigde viering in de Sint Jan en De Korte’s aanwezigheid bij die viering werd door velen gezien als een uitgestoken hand. “Die is er nog steeds”, zegt De Korte. “Maar op een andere manier misschien. In kleinschalige gesprekken, lezingen, we moeten maar kijken wat mogelijk is. Maar ik zie ook dat een aantal homoseksuele katholieken zal zeggen: dan hoeft het van mij niet meer.” In zijn tweede brief schrijft De Korte: ‘Als bisschop blijf ik zoeken naar een goede vorm van dialoog, zowel intern als extern, hoe moeizaam en ondankbaar die vaak ook is. Mensen van welke geaardheid ook moeten in ieder geval binnen onze katholieke gemeenschap hartelijkheid, veiligheid en vriendschap ondervinden. Ieder mens is in onze geloofsgemeenschap welkom.’ Lees hieronder de hele brief.

