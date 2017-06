Bisschop de Korte verdedigt Roze viering in Sint-Jan

Dat schrijft bisschop Gerard de Korte van Den Bosch in een gisteren gepubliceerde brief aan de gelovigen van zijn bisdom, waarin hij uitlegt waarom hij toestemming heeft gegeven om de oecumenische viering van Roze Zaterdag op 24 juni in de Sint-Janskathedraal te houden.

Toen het nieuws van deze speciale viering in de Sint-Jan vorige week bekend werd, leidde dit tot vreugde bij de organisatie van Roze Zaterdag, maar tot gefronste wenkbrauwen bij een aantal priesters en gelovigen in het bisdom Den Bosch. Die begrepen niet goed waarom de bisschop een dergelijke viering in zijn eigen kathedraal toestond. Zou dat niet goedkeuring betekenen van alles waar de LHBT-beweging voor staat? Het homohuwelijk bijvoorbeeld of adoptie door homostellen. Daar kwam nog bij dat De Kort van plan is zelf het woord te voeren tijdens de viering en de aanwezigen de zegen te geven.

Het mag niet gebeuren dat door de inhoud van de gebedsdienst religieuze gevoelens van onze gelovigen worden gekwetst. Bisschop Gerard de Korte

Brief Ook in de priesterraad, een raadgevend orgaan van de bisschop, waren de reacties verdeeld. De Korte moest maar eens een brief schrijven om het een en ander uit te leggen. Hij kon dan ook meteen nog eens uiteen zetten hoe de rooms-katholieke kerk nou eigenlijk over homoseksualiteit denkt. De Korte benadrukt in de brief dat de gebedsdienst valt onder verantwoordelijkheid van het pastorale team van de Sint-Jan. De bisschop heeft de pastoor “de vrije keuze gelaten, echter onder voorwaarde dat tijdens de gebedsdienst niets wordt gezegd dat tegen de leer van onze Kerk ingaat. Het mag niet gebeuren dat door de inhoud van de gebedsdienst religieuze gevoelens van onze gelovigen worden gekwetst.” De pastoor zal samen met drie predikanten in de viering voorgaan. De bisschop van Den Bosch schrijf dat zo’n viering nooit gebruikt mag worden voor een demonstratie. “Hopelijk zullen de aanwezigen tijdens de gebedsdienst worden bemoedigd en gesterkt in hun geloof dat God ons in Christus onvoorwaardelijk liefheeft." Als bisschop voel ik mij geroepen de dialoog te blijven zoeken, hoe moeizaam die vaak ook verloopt. Bisschop Gerard de Korte

Geordende seksualiteitsbeleving In het tweede deel van de brief maakt De Korte duidelijk dat wat hem betreft de leer van de katholieke kerk aangaande homoseksualiteit recht overeind staat. Die houdt kort gezegd in dat homoseksuelen met respect dienen worden te behandeld, maar dat homoseksuele daden tegennatuurlijk zijn en daarom dienen te worden afgekeurd. De Korte: "Naar rooms-katholiek inzicht vormt het huwelijk, als levensverbond tussen man en vrouw, het kader van een geordende seksualiteitsbeleving. De onvoorwaardelijke liefde en trouw van God worden zo binnen het huwelijk weerspiegeld. Andere vormen van seksualiteitsbeleving gelden als ongeordend. Als rooms-katholieke bisschop ben ik geroepen deze leer voor te houden." De bisschop wijst erop dat die leer haaks staat op de huidige cultuur, maar wil nadrukkelijk een hand uitsteken. "Als bisschop voel ik mij echter geroepen de dialoog te blijven zoeken, hoe moeizaam die vaak ook verloopt." Volgens De Korte gaat iedere gelovige met God zijn of haar weg en vormt het eigen geweten uiteindelijk de allerlaatste instantie. Het is mogelijk dat tussen de kerkelijke waarheid en dat geweten van de individuele spanning zal blijven bestaan. En uiteindelijk moet de kerk er altijd voor homoseksuelen zijn, blijkt uit de brief. "Als ouders horen dat een van hun kinderen homoseksueel is, zijn zij geroepen om dat kind met alle zorg en liefde te omringen. Voor de Kerk als moeder geldt dat, naar mijn overtuiging, evenzeer".

