Bisschop De Korte: De paus zaait geen verwarring

Volgens Eijk zaait Franciscus verwarring over de leer van de kerk en brengt hij de eenheid van de rooms-katholieke kerk in gevaar. In een column in het Nederlands Dagblad schreef De Korte gisteren: "Sommige gelovigen, ook hoge geestelijken, menen dat de paus ruimte laat voor verwarring. Maar is het niet beter te spreken over een pauselijke bereidheid tot blijvende dialoog?"

Aanleiding voor de stellingname van Eijk was een debat onder Duitse bisschoppen over de vraag of een protestantse gelovige die met een katholiek getrouwd is, de communie mag ontvangen. De paus geeft bisschoppen de vrijheid daar zelf over te beslissen, Eijk vindt dat Franciscus hen had moeten voorhouden de bestaande richtlijnen te respecteren.

Volgens De Korte komt de houding van de paus 'niet voort uit modernisme of vrijzinnigheid, maar vanuit het hart van het evangelie'. Hij spreekt in zijn column over 'onze goede paus Franciscus' die een grote gevoeligheid heeft voor de spanning tussen leer en leven. "Falende en zondige mensen moet de kerk niet afwijzen en afstoten, maar op een herderlijke wijze tegemoet treden."

Franciscus is geen paus van pasklare antwoorden. Veel liever dan de wereldwijde katholieke geloofsgemeenschap in kant-en-klare taal te zeggen hoe ze moet denken, laat hij duizend bloemen bloeien.