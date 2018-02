Billy Graham, Amerika’s nationale voorganger, is niet meer

Zoals de presidenten van de Verenigde Staten elk hun eigen Library hebben – een ‘bibliotheek’ die eigenlijk een museum is – zo heeft ook Billy Graham die. De vergelijking is passend: de man die in 1918 werd geboren als boerenzoon in Charlotte, North Carolina, zou in Amerika als prediker een status bereiken die niet onderdeed voor die van een president.

Bij het einde van de tentoonstelling, vlak voor de uitgang, krijgen bezoekers een video-boodschap te zien, waarin hen wordt opgeroepen het gebouw niet te verlaten zonder de beslissing te nemen ‘Jezus te aanvaarden’. Dankzij een timer blijven de deuren enige tijd gesloten; snel ontsnappen aan de oproep tot bekering is er niet bij. Misschien bedacht Billy Graham dit niet zelf – de Library werd in 2007 gebouwd door zijn zoon en opvolger Franklin. Maar het is zeker in de geest van de evangelist die uiteindelijk iedereen ertoe wilde bewegen ‘Jezus aan te nemen als Verlosser en Heer’, ook Woody Allen bijvoorbeeld, in een tv-interview in 1969.

Allen: “Is het niet een beetje egotripperij dat God geen andere goden voor zijn aangezicht duldt?”

Graham: “Oh nee, God is perfect.”

Allen: “Dat vind ik weleens moeilijk te geloven als ik ’s ochtends in de spiegel kijk.”

Graham: “Maar in Gods ogen ben je mooi. Want God houdt van ons allemaal. Hij heeft jou gemaakt als Woody Allen en hij verwacht van jou dat je leeft naar zijn normen. En als je dat niet doet, biedt Hij je hulp. Verlossing.”

De woordkeus is klassiek evangelisch, maar de setting niet: hoeveel predikers gingen in die jaren naar een gastheer als Woody Allen om zich op tv te laten ondervragen? Graham gíng niet alleen, hij zat er ook nog ontspannen bij en begreep dat een beetje humor geen kwaad kon – niemand hoefde hem de mores van de moderne media uit te leggen. Zo was het vanaf het begin: Graham paarde een onversneden boodschap – ‘That old time religion’ – aan een eigentijdse presentatie en sloot niemand uit. Hij wilde met iedereen praten en werkte samen met allerlei kerken van min of meer conservatieve snit.

Dat, gevoegd bij zijn persoonlijkheid en zijn politieke antenne, verschafte hem een religieus aureool waar niemand in Amerika aan kon tippen. Zowel zijn boodschap (de noodzaak van individuele bekering) als zijn methode (massale rally’s met vurige, emotionele preken en populaire muziek) waren as American as apple pie. En altijd mondde het uit in de ‘oproep tot het altaar’, de gang van de zondaar, door het gangpad, naar het podium, om daar zijn ‘hart aan de Heer te geven’.

Pad van zaagsel

Over dit pad van zaagsel (de sawdust trail, een begrip dat stamt uit de begintijd van de evangelisatietent) was William Franklin Graham zelf als 16-jarige jongen naar voren gegaan tijdens een campagne van de rondreizende evangelist Mordecai Ham. Opgegroeid in een rechtzinnig calvinistische familie, ging de bekeerde Billy naar het Bob Jones College in Tennessee, een rigide school, die hij al snel inruilde voor de Florida Bible Institute. Daar sloot hij zich bij de Southern Baptists, en in 1939 werd hij dominee in die kerk. Maar Graham was een prediker, geen predikant: hij werkte slechts twee jaar in een gemeente voor hij overstapte naar Youth for Christ, waar hij zich ontpopte als een ongekend succesvolle spreker in de arena van opwekkingscampagnes, ofwel ‘kruistochten’.

Op uitnodiging van lokale gelovigen organiseerde Graham in 1949 een campagne in Los Angeles die hem nationale roem zou brengen. De bedoeling was dat hij drie weken zou optreden, het werden er acht. "Het geloof is zo modern geworden als een atoombom in de donderende opwekkingsbijeenkomsten die ds. Billy Graham elke avond houdt in een gigantische tent bij de kruising van Washington Boulevard en Hill Street,” schreef de Los Angeles Daily News. “Maar de moderniteit betreft alleen de buitenkant en doet niets af aan de traditionele vurigheid en kracht van een ouderwetse gospel-meeting.” Over de spreker noteerde de krant: “Billy Graham, pas dertig jaar oud, is een lange en knappe man, met intens blauwe ogen en een opzwepende vitaliteit.”

De evangelist was niet geheel immuun voor het giftige karakter van Nixons per­soon­lijk­heid

Na Los Angeles volgden Boston, Washington en andere steden, tot New York aan toe, en Graham kreeg eigen radio- en televisieprogramma’s die in heel het land werden uitgezonden. Dat hij samenwerking met de gevestigde kerken – verenigd in de Amerikaanse Raad van Kerken – niet uit de weg ging, leverde hem de afkeuring af van de scherpslijpers onder de evangelicalen. De Bob Jones-universiteit verbood studenten op straffe van uitsluiting bijeenkomsten van hun oud-student bij te wonen; Graham ‘deed meer schade aan de zaak van Jezus Christus dan enig ander nu levend persoon’.

Maar wat Graham verloor aan steun onder fundamentalistische evangelicalen, won hij aan prestige en invloed bij mainstream America, inclusief het establishment van Washington, en dat tot aan het hoogste niveau. Voor president Eisenhower gold hij als een goede vriend, een vertrouweling zelfs, en dat zou daarna ook gelden voor Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush sr, Clinton en Bush junior, die dankzij Graham het geloof vond en de drank afzwoer. Toen was zijn ster zo hoog gerezen, dat het de prediker was die de president een gunst bewees door vriendschappelijke banden aan te gaan. Bij de opening van de Billy Graham Library waren George W. Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter aanwezig, en hoezeer zij ook politiek verschilden, over Graham spraken ze alle drie even lovend.

Lees verder na onderstaande karakteristieke preek van Billy Graham.

Dat wil niet zeggen dat het bondgenootschap tussen de evangelist en de politiek altijd even gunstig uitpakte en ook niet dat Graham altijd even onpartijdig was, zoals hij zelf graag mocht beweren. Sterker: hij had zijn lancering in Los Angeles grotendeels te danken aan zijn felle anti-communisme, dat hem de sympathie opleverde van de machtige krantenbaron William Randolph Hearst, die zijn redacties de opdracht gaf Graham uitbundig te promoten (‘Puff Graham’). Het waren de beginjaren van de Koude Oorlog en door Graham op het schild te heffen, voedde Hearst zijn eigen kruistocht tegen het alles wat communistisch kon zijn. “De principes van Christus vormen de enige ideologie die sterk genoeg is om het communisme te stoppen,” verklaarde Graham. “Als het communisme een land verovert, maakt het van iedere man een slaaf. Als het christendom een land verovert, maakt het van iedere man een koning.”