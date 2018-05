Bijbels Museum stoot de gehele collectie af wegens geldgebrek

Het Bijbels Museum in Amsterdam gaat zijn collectie afstoten. Dat meldt directeur Caroline Croon in een brief aan alle donateurs van het museum. Het museum, gevestigd in het Cromhouthuis aan de Amsterdamse Herengracht, krijgt sinds 2017 geen structurele subsidie meer. Het is afhankelijk van donateurs en fondsen. Er moeten scherpe keuzes worden gemaakt, aldus Croon in de brief. Daarom zal afscheid worden genomen van de gehele collectie.

De opvallendste stukken van het Bijbels Museum zijn de negentiende-eeuwse maquettes van de Tempelberg in Jeruzalem en van de Tabernakel. Verder hangt er een bijzonder portret van Jezus uit het atelier van Rembrandt en zijn er onder meer Egyptische mummies, archeologische vondsten en bijzondere bijbels.

Om de stukken goed te conserveren, is behalve toewijding geld nodig, aldus de directeur. Nu dat er onvoldoende is, gaat het museum de collectie 'op zeer zorgvuldige wijze' en volgens de regels van de museumwereld onderbrengen bij andere erfgoedorganisaties. Een groep deskundigen begeleidt het proces dat enkele jaren gaat duren. Museum Catharijneconvent, het rijksmuseum dat de verantwoordelijkheid draagt voor het christelijke erfgoed in Nederland, mag als eerste een keus maken uit de collectie.

Musea zonder collectie zijn er wel meer. De Hermitage, de Kunsthal en de Nieuwe Kerk zijn er voorbeelden van. Die maken thematische tentoonstellingen waarvoor ze kunst van andere musea lenen.

Na het afstoten van de collectie wil het Bijbels Museum alle aandacht en geld besteden aan eigentijdse tentoonstellingen rond bijbelse thema's, veelal voor jongere generaties. Die zullen overal in het land en online te zien zijn.