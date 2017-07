Bijbel weg bij commerciële uitgever

Het NBG wil beter inspelen op de wensen van de achterban van de vereniging, die voornamelijk bestaat uit protestants-christelijke donateurs. Zij willen dat de Bijbel toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen. Dit ideële doel staat 'soms' op gespannen voet met de commerciële belangen van Jongbloed, laten NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf en Jongbloed-directeur Lenard Wolters weten.

Begin september brengt het NBG zijn eerste bijbel op de markt

De 'Groene Bijbel' is niet de aanleiding geweest om uiteen te gaan, benadrukken Wolters en Buitenwerf. Afgelopen winter kreeg Jongbloed kritiek toen een speciale eco-Bijbel niet van gerecycled papier bleek te zijn gemaakt, zoals beloofd was. Het NBG, dat betrokken was bij deze uitgave, was jarenlang zand in de ogen gestrooid door een frauderende medewerker van Jongbloed. "We spraken toen al met de uitgever over onze nieuwe koers. De Groene Bijbel kwam er wel extra bij", zegt Buitenwerf.

Begin september brengt het NBG zijn eerste bijbel op de markt, een goedkope uitgave van de 'Bijbel in Gewone Taal' (een uitgave in eenvoudig Nederlands) voor 5 euro. Nu kost deze Bijbel minimaal 15 euro. "Vanuit de kerken kwam die vraag al enige tijd. Zoiets is commercieel minder interessant. Nu kunnen we zelf beslissen welke prijs we vragen en hoe we de uitgaven vormgeven", zegt Buitenwerf.

Royal Jongbloed blijft mogelijk nog wel de drukker. Het bedrijf uit Heerenveen kan als een van weinigen drukken op dun bijbelpapier.

