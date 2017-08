Bij het einde der tijden ligt Aalten aan zee, weten de Wachters van de Nacht

De lange bloemetjesrok wappert om haar enkels als ze het erf oversteekt en naar de moestuin loopt. Karin Houwers (45) uit Aalten is een van de oprichters van de kleine geloofsgemeenschap 'Wachters van de nacht'. Zij geloven dat het einde der tijden nabij is, en dat in de vooravond daarvan vrijwel heel Nederland in zee zal verdwijnen.

Ze zet een fiets aan de kant en opent een deur naar een van de opslagplaatsen vol weckpotten. De schuur staat tot aan de nok toe vol: in totaal hebben ze al meer dan zevenduizend potten. Komt de vloedgolf, dan kunnen ze hier straks zo'n 150 mensen opvangen. Maar het is niet hun bedoeling angst te zaaien, zegt Houwers. "Er is voorzegd dat het einde der tijden met rampen zal komen, maar daarna is de wederkomst van Christus. Dat is een hoop. Daarna wordt de aarde weer prachtig."

Aan de keukentafel zitten een gast uit Canada en twee andere 'wachters' aan het ontbijt. Het zijn Robert en Prue Seales, die Houwers op haar vijfentwintigste ontmoette toen ze op wereldreis was in Nieuw-Zeeland. Karin Houwers komt oorspronkelijk uit Aalten, en was nog atheïst toen ze van de Seales hoorde over hun geloof in de eindtijd. Binnen tien dagen was ze bekeerd.

Ze kijkt vanuit een tuinstoel uit over het land, en herschikt het haar in een paardestaart. "Nee, de Heere heeft niet veel positiefs meer te zeggen over de aarde."

Godsdienstsocioloog en theoloog Lammert Jansma schreef begin dit jaar een boek over de groep, 'Wachters van de nacht'. Hij verdiept zich al langer in eindtijddenkers. "De meeste christenen die nog in de eindtijd geloven, zijn tegenwoordig futuristen. Zij geloven dat de profetieën uit de Bijbel allemaal nog moeten uitkomen. Dat geloven de 'wachters' niet. Zij zijn historicisten: zij geloven dat de meeste van de profetieën al zijn uitgekomen. De hele loop van de geschiedenis zien zij als een vervulling van profetieën uit de Bijbel, en dat is voor hen dus een bewijs van de waarheid van de Heilige Schrift. Beide stromingen geloven dat het einde der tijden elk moment kan aanbreken."

Indrukwekkende bijbelkennis

Voor zijn boek sprak Jansma met alle leden van de 'wachters'. Hij is er in 2011 mee begonnen. Hun bijbelkennis en vriendelijkheid maakte indruk op hem, zegt de godsdienstwetenschapper. "Tegelijk vinden zij dat ik aan de kant van de satan sta. Er is geen grijs gebied voor hen: je bent of voor God, of tegen hem. Maar het was nooit een belemmering om met hen te spreken en plezierige gesprekken te voeren."

Een jonge vrouw komt met een kruiwagen vol onkruid de moestuin ingelopen. Ze is Duitse van origine, vertelt ze, als ze zich voorstelt. Er woont ook een Chinees-Maleisisch gezin op de boerderij dat zich aansloot toen de groep op reis was in Maleisië. Toen Houwers en de Seales tussen 1997 en 2007 de wereld over reisden, bezochten ze meer dan veertig landen. Af en toe hebben ze uit vuilnisbakken moeten eten.

Op hun reizen bezochten ze 'satanische bolwerken', zoals een pauselijk paleis in Zuid-Frankrijk, en andere katholieke plaatsen als Rome en Santiago de Compostella. De groep ziet het katholicisme en andere religies als een 'valse godsdienst', gemaakt door de satan, om mensen van de 'ware godsdienst' af te houden. Ze deden ook Jeruzalem aan. In een artikel van Robert Seales is te lezen dat ze de islamitische gebouwen op de Tempelberg zien als 'een gruwel', en het duurt niet lang meer of 'God zal die verwijderen'. Degene die hen het hostel in de heilige stad uitzette beschuldigde hen ervan dat ze 'Arabieren haten'. Volgens Houwers is dat onterecht: "Wij vertellen mensen over ons geloof, over wat wij als waarheid zien. Dat wordt al gauw als vijandig of hatelijk opgevat. Maar het is juist andersom. Als je mensen niet de waarheid vertelt, heb je die mensen ook niet lief". Bovendien, zegt Houwers: "We zullen dat nooit willen forceren met het zwaard of met agressie. Dat is niet bijbels".

Of ze de huidige spanningen rondom de Tempelberg in Jeruzalem in het bijzonder volgt? Houwers is voorzichtig. "We volgen het nieuws zoals we dat altijd doen. Mensen willen graag details - ook over de manier waarop Nederland onder water zal komen te staan. Maar daar is mij niets over verteld. We weten niet precies hoe het zal gaan en wanneer het zal zijn."

Er kan nog van alles gebeuren, zegt Houwers. "Er kunnen nog meer waarschuwingen komen. Mensen kunnen wegtrekken. Of tot geloof komen. Aan de andere kant: als Aalten een kustplaats wordt, zou je verwachten dat de geografische veranderingen ook andere gebieden op aarde raken. Je weet het gewoon niet."

Ze zaten er al een keer naast. Zo voorspelden ze in 2006 dat een groot conflict het Midden-Oosten zou treffen, wat niet gebeurde. En in 2011 zou volgens Robert de vloedgolf komen. Maar zulke teleurstellingen brengen de groep niet aan het twijfelen - ze ziet het als een beproeving van God. Godsdienstsocioloog Jansma: "Hun geloofsovertuigingen zijn vrijwel immuun voor tegenspraak. Komt een voorspelling niet uit, dan gaan ze opnieuw de Bijbel duiden. Ontmoedigingen zien ze als een wapen van de satan. Teleurstellingen zien ze als beproeving, als training van God - voor een gelovige past alles in Gods plan met de mensheid."