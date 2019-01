Bij Anneke Kamphuis zijn haar zoon én zijn man welkom (en dat waardeert niet iedereen in Elspeet)

Op een rijtje aan de muur van de slaapkamer hangen, naar goed gereformeerd gebruik, de trouwfoto’s van haar kinderen. Schuin eronder op een tafeltje staat een pop in zwart-rode klederdracht. Anneke Kamphuis (70) zet intussen thee. “Kijk maar gerust hoor.”

Tot zover niets ongewoons, hier in Elspeet, aan de rand van de hei. Maar haar zoon John Lapré (32), die op bezoek is, wil iets laten zien. De foto van hem, in marine-uniform, arm in arm met zijn man Lionel – gewoon tussen de trouwfoto’s. “Mooi, he? Vorig jaar zei mijn moeder plots: ‘Jij hangt daar zo alleen. Maar daar hoort iemand bij’.”

Hij is op de bank gaan zitten, zij op een gemakkelijke stoel. “Ik kan het niet zo hebben”, zegt Kamphuis, terugblikkend op een week nieuws over de Nashville-verklaring. “Dat ze er iedere keer maar weer over mieteren: homo’s dit, homo’s dat. Wij hebben toch allemaal zonde? Het gaat tegenwoordig bijna over niets anders. Laat ze met rust. Die mensen zijn gewoon zo.” Lapré: “Ja, maar het laat ook zien dat er iets in beweging is in de reformatorische wereld. Men probeert homoseksuelen meer te begrijpen, en naar hun verhalen te luisteren.”

Depressief

Acht jaar geleden heette John Lapré nog John Kamphuis, was hij een aanstormend prediker, en de rechterhand van Arjan Baan. Tot Lapré vertelde dat hij intiem geweest was met een jongen. Hun herinneringen over de gebeurtenissen lopen uiteen. Volgens Lapré lichtte Baan zijn kerk in, en moest hij dezelfde dag nog de koffers pakken en zijn huis in Sliedrecht uit, aangezien de leefgemeenschap waarin hij woonde verbonden was aan de kerk. Maar Baan stelt dat dit alles zich over een periode van maanden uitstrekte, en dat de kerk ‘in overleg met John werd ingelicht’.

“Ja: ik had geen keus”, vertelt Lapré. “Zozeer zetten ze me onder druk. Ik werd vervolgens ook geacht pastorale begeleiding te accepteren, maar dat zag ik niet zitten, dus raakte ik mijn baan bij HeartCry kwijt. Toen moest ik wel met de billen bloot bij mijn ouders.” Kamphuis: “Ik weet nog dat hij zei: ‘Ma, ik moet wat vertellen’. Het enige wat ik tot dan toe wist, is dat je depressief was. Hij stond ­weleens op een ladder of zo, en hoopte dat die omviel. Of hij zat op tafel, alleen maar voor zich uit te kijken.”

Lapré: “Ik durfde nooit te zeggen waarom. De waarheid was dat ik er op mijn veertiende achter kwam dat ik op jongens viel.” Kamphuis: “Wij hebben meteen gezegd: Wij houden van je, en je mag hier altijd blijven komen.”

Lapré: “In gebeden in de kerk werden homo’s in hetzelfde rijtje genoemd als de zieken en verstandelijk gehandicapten. Ik was dus iets daartussenin. En de gedachte dat ik nooit intimiteit zou kunnen beleven maakte me in-en-in-verdrietig. Ik had zo’n diep verlangen naar verbinding. Dan kon het leven maar beter over zijn, vond ik.” Kamphuis: “Kinderen die uit de kast komen kregen in onze kringen vaak te horen: wegwezen. Kssjt, niet meer thuis komen. Ze werden verworpen, want ja, het is een grote zonde. Daardoor heeft hij er tien jaar mee geworsteld. Dat vind ik heel jammer.”