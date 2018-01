Bidprentjes zijn herinneringen aan scharniermomenten in het leven van de katholiek

In de krochten van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen staan enkele honderden kartonnen dozen met daarin een verborgen schat. Het gaat om zo'n honderdduizend bidprentjes. Kleine plaatjes die je meeneemt in je gebeden, waardoor je nog eens aan mensen denkt, of waarmee je je geloofsleven verdiept. Afbeeldingen van heiligen, doodsaankondigingen, jubilea met daarop in veel gevallen onbekende namen en gezichten.

De expositie Samen vertellen ze het verhaal van eeuwen katholiek leven in Nederland. Een groot aantal van die prentjes zijn gecatalogiseerd en gedigitaliseerd, een project van enorme omvang. Degene die dat werk de afgelopen twintig jaar deed, nam onlangs afscheid. Als eerbetoon aan al dat monnikenwerk is er nu een bescheiden tentoonstelling in de studiezaal van het KDC en, donderdag, een symposium over vier eeuwen devotie- en gedachtenisprentjes in ons land. "Het gaat bij de prentjes om scharniermomenten in het leven van de katholiek", zegt Tim Graas, een van de samenstellers van de expositie. "Tot het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was het standaard om bij een eerste heilige communie, een hernieuwing van de doopbeloften of bij een vormsel, prentjes uit te geven. Met een toepasselijke afbeelding als herinnering. Maar het zijn ook herinneringen aan eerste missen van priesters en eeuwige professies van broeders en zusters. Het is heel divers."