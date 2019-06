Bidden voor genezing van homo’s, mag dat straks nog?

Een dominee die zijn hand op de schouder van een homoseksueel legt en bidt voor uitdrijving van het ‘kwade’, de homoseksualiteit. Een voorbeeld van homogenezing, een poging om mensen ‘af te helpen’ van hun homoseksuele geaardheid. Vraag is of deze vorm van homogenezing bij wet verboden moet worden. Nee, zeggen lhbti-predikant Wielie Elhorst en Kees Goedegebuur, woordvoerder van LKP, de overkoepelende christelijke lhbti-beweging in ons land. Hoe kwalijk de situatie volgens hen ook mag zijn, hier is, vinden ze, duidelijk sprake van een gebed, ofwel vrijheid van godsdienst.

Ook dominee Wielie Elhorst benadrukt het belang van de aandacht die de motie genereert. ,,Ik begrijp de kritiek op een verbod ook, want ik weet niet hoe zo’n verbod juridisch moet worden gedefinieerd. Maar veel belangrijker nog is dat partijen uitspreken dat homoseksualiteit niet mag worden beschouwd als ziekte. Net als toen zij collectief afstand namen van de Nashville-verklaring.’’

De christelijke partijen stemden niet alleen tegen, ze spraken zich verder ook niet uit over de kwestie. ‘Zeer teleurstellend’, zegt Goedegebuur van LKP. Hij erkent de ingewikkelde juridische aspecten van mogelijke wetgeving, maar beschouwt de ingetogen houding van de christelijke partijen als een gemiste kans om een signaal af te geven aan homoseksuelen. “Ik had in ieder geval van het CDA en de ChristenUnie verwacht dat zij afstand zouden nemen van homogenezing. Het signaal is uiteindelijk nog belangrijker dan een verbod.’’

Daar denken VVD, GroenLinks, D66 en PvdA anders over. In een motie die zij vorige maand indienden, staat dat iedere poging om de homoseksuele gerichtheid van een ander te veranderen, moet worden verboden. PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemden tegen. Zij zien zo’n verbod als ‘etalagepolitiek’ en belangrijker nog: een verbod op homogenezing zou stuiten op het grondrecht van de vrijheid van godsdienst. Geloofsovertuigingen zijn persoonlijk en daar mag de overheid zich niet mee bemoeien. De motie werd aangenomen. Het is nu aan het kabinet om te beslissen of er wetgeving komt.

Schade

De indieners van de motie verwijzen naar onderzoek, waaruit blijkt dat homogenezing kan leiden tot zowel fysieke als psychische schade. Ook moet in Nederland iedereen zichzelf kunnen zijn en houden van wie hij of zij wil, vinden zij. Dit roept herinneringen op aan de discussie rond de voormalige GGZ-instelling Different, die in 2012 haar licentie verloor toen aan het licht kwam dat patiënten op therapeutische wijze werden ‘genezen’ van hun homoseksuele verlangens.

Waar Different werd aangepakt vanwege hun therapeutische, dus medische genezingsbehandelingen, wordt in de motie gerept over homogenezing in de breedste zin van het woord. Dus ook als het gaat om ‘godsdienstige’ genezing, zoals bidden. Daar zit volgens Elhorst een cruciaal verschil. “Het was heel goed dat minister Schippers destijds de GGZ-licentie van Different heeft afgenomen, maar het verschil tussen therapie en gebed is nogal groot. Bij therapie probeer je op medische wijze procesmatig een verandering teweeg te brengen. Dat is duidelijk constateerbaar en verwerpelijk. Voor mij is iedere vorm van dergelijke beïnvloeding verwerpelijk, maar bij gebeden loop je tegen de grens van godsdienstvrijheid aan.’’

Voor Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU en namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer, is dat wat kort door de bocht, omdat volgens hem ook tijdens gebeden sprake kan zijn van kwalijke praktijken. Ook hij wijst op onderzoek, waaruit blijkt dat homogenezing schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg kan hebben. “Maar de vraag of je homogenezing mag verbieden, is een lastige’’, zegt Ganzevoort. Hij laat het onderwerp godsdienstvrijheid liever buiten beschouwing, omdat het volgens hem helemaal geen rol hoeft te spelen bij homogenezing.