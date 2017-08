Bidden voor een oplossing in de Kruininger kerkruzie

De moeiten van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen zijn groot. De ongeveer duizend leden van het orthodoxe kerkgenootschap in het Zeeuwse dorp (dat iets meer dan 4000 inwoners telt) zijn diep verdeeld geraakt. Dat begon met een ruzie tussen dominee Bredeweg en toenmalig diaken Henk Jansen. Die laatste sprak Bredeweg aan op de in zijn ogen intimiderende werkwijze van de predikant. Dat escaleerde: Jansen stapte op als diaken, werd kort daarop door Bredeweg beschuldigd van overspel, kreeg om die reden door de kerkenraad een tuchtmaatregel opgelegd, vocht die aan bij de rechter en kreeg gelijk.

Vorige week deed Bredeweg aangifte: hij trof onder zijn auto een apparaatje aan dat volgens zijn advocaat zomaar volg- of afluisterapparatuur zou kunnen zijn. ‘Maffiapraktijken’, vond de raadsman. Jansen is intussen opnieuw naar de rechter gestapt: de kerkenraad geeft volgens hem onvoldoende gevolg aan de eerdere rechterlijke uitspraak. En ook de classis – een regionale kerkvergadering – van de Gereformeerde Gemeenten buigt zich over de kwestie.

Over al die zaken gaat het in de kerkdienst niet. Bredeweg preekt bijna een uur lang zeer bevlogen over een verhaal uit Johannes 5, waarin Jezus een zieke man geneest. De kerk is flink gevuld, maar er zijn ook behoorlijk wat lege plekken. Sommige kerkleden – hoeveel is onduidelijk – zijn vanwege het conflict uit de gemeente vertrokken. Een aantal is overgestapt naar de plaatselijke Hersteld Hervormde Kerk, een net iets minder behoudend kerkgenootschap.

Nare, complexe situatie

“In de kerkdiensten gaat het niet over het conflict, maar die nare toestand zit natuurlijk wel bij iedereen in het achterhoofd. Daardoor zit je toch anders te luisteren”, vertelt Bert Poortvliet een dag eerder op de parkeerplaats bij een van de twee supermarkten van Kruiningen. Zijn vrouw Janneke knikt. “Het zorgt voor verdeeldheid in het dorp. Veel mensen in de gemeente zijn het vertrouwen in anderen kwijtgeraakt. Sommige mensen groeten elkaar niet meer als ze elkaar op straat tegenkomen.” In een aantal gevallen zorgt het conflict zelfs voor verdeeldheid binnen gezinnen.

Het echtpaar Poortvliet woont al veertig jaar in het dorp en maakt al die tijd ook deel uit van de Gereformeerde Gemeente. Vertrekken uit de gemeente willen ze niet. “We hebben daar al lang geleden onze plek gevonden.” Bert Poortvliet is directeur van de plaatselijke reformatorische basisschool. “Er zijn kerkenraadsleden die nog bij mij in de schoolbankjes gezeten hebben”, vertelt hij. “Het is een nare, complexe situatie. Gelukkig is er één die boven ons staat. Wij mensen maken er vaak een potje van, we zijn maar beperkt van verstand en niet altijd even liefelijk naar elkaar. Ik hoop op rust en vrede, voor ons dorp, voor de gemeente, voor ons allemaal.”

De dominee moet zijn conclusies trekken Rechercheur Hans Radojewski

De vraag is hoe die rust en vrede kan worden gevonden. “Het ziet er weinig hoopvol uit”, zegt Maurits van de Loo. “In zo’n situatie moet er enige wil zijn om met elkaar te praten. Ik zie daar weinig tekenen van.” Van de Loo is mediator en aangesloten bij het Platform Church Mediation. Hij heeft vaker te maken gehad met kerkconflicten, ook in reformatorische hoek. “Je ziet daar vaak de wens om een zaak binnenskamers te houden. Maar dat kan tot gevolg hebben dat het ondergronds maar blijft woekeren. Een zaak kan dan zo venijnig worden dat er weinig eer meer aan te behalen valt. Dat in reformatorische kringen de predikant vaak een erg gezaghebbende positie bekleedt, maakt het er niet eenvoudiger op.”