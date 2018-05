Bestuur Jehova's wil niet praten met slachtoffers

Dat laat zij weten in een brief aan de stichting die vorig jaar werd opgericht na publicaties in Trouw over misbruik bij de religieuze groepering.

In november vorig jaar zegde de organisatie een gesprek toe, maar daarna bleef het stil. Reclaimed Voices, die inmiddels 286 meldingen van misbruik kreeg, diende een half jaar lang verzoeken in en schreef twee open brieven. Nu laat het bestuur weten niet inhoudelijk te willen praten over misbruik met de slachtoffers.

Wel kunnen individuele slachtoffers 'zich vrij voelen om rechtstreeks contact met ons op te nemen als zij met ervaren ouderlingen willen praten', staat in de brief. "Zij zullen graag luisteren naar de zorgen van de slachtoffers en hen pastorale zorg verlenen."

Een doekje voor het bloeden, vindt Frank Huiting, zelf slachtoffer en een van de oprichters van de stichting. "Slachtoffers hebben hier geen behoefte aan. De meeste die zich bij ons hebben gemeld zijn geen actief lid meer van de Jehovah's Getuigen. Dat betekent dat zij zich in de eerste plaats al niet gehoord voelden door ouderlingen."

'Wij willen erkenning'

Huiting is bang dat de insteek van het pastorale gesprek zal zijn om mensen terug te krijgen bij de 'ware religie'. "Daar hebben slachtoffers niets aan, wij willen erkenning. Daar zien wij in deze brief niets van terug. Het gaat in de brief niet over preventie of veiligheid van kinderen, terwijl dat juist belangrijk is."

Uit onderzoek van deze krant bleek in juli vorig jaar dat het interne rechtssysteem waarmee de Jehovah's Getuigen misbruik afhandelen, kinderen slecht beschermt en ertoe leidt dat daders vaak vrijuit gaan. Huting: "Het lijkt erop dat de Jehovah's Getuigen de echte thema's uit de weg gaan."

Het bestuur is nog in gesprek met het ministerie van justitie en veiligheid. Die wil dat de organisatie zelf het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek neemt, maar daar beraden de Jehovah's Getuigen zich nog op. Reclaimed Voices ziet het somber in. "Als ze niet erkennen dat er een structureel probleem is, zal er ook geen onderzoek komen."

Trouw deed lange tijd onderzoek naar seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen in Nederland. IUit gesprekken met slachtoffers en (ex-)leden en interne documenten blijkt dat zaken binnenskamers worden afgehandeld en er bijna nooit aangifte van misbruik wordt gedaan. Lees hier het dossier.