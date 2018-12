Benoeming van priester afgelast na melding van misbruik

Die melding – waar die uit bestond en of die gegrond was, is onduidelijk – leidde ertoe dat de betrokken bisschop de benoeming heeft tegen gehouden, meldt de NOS. Om welke geestelijke het gaat, en om welke bisschop, is niet bekend.

Lees verder na de advertentie

Nederlandse bisdommen hebben sinds het rap­port-Deet­man ruim honderd an­te­ce­den­ten­on­der­zoe­ken uitgevoerd

De omroep deed onderzoek naar wat er sinds het rapport van de commissie Deetman over seksueel misbruik in de Nederlandse rooms-katholieke kerk van zeven jaar geleden in de kerk gebeurt om nieuwe gevallen van misbruik te voorkomen. Het preventiebeleid dat sindsdien is ontwikkeld, bestaat onder meer uit antecedentenonderzoek. Ook dienen kandidaten een verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen. De Nederlandse bisdommen hebben sinds het rapport-Deetman ruim honderd antecedentenonderzoeken uitgevoerd.

Verdere gevolgen Het is onduidelijk of de misbruikmelding over de geweigerde priester verdere gevolgen heeft gehad. De regels schrijven voor dat er na zo’n melding aan de bel wordt getrokken bij de Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan. Die doet vervolgens onderzoek en kan maatregelen treffen. Maar over zo’n onderzoek en de uitkomsten ervan worden geen mededelingen gedaan. Dat er de laatste jaren in Nederland weinig meldingen van nieuwe misbruikgevallen worden gedaan, was al bekend. De cijfers die de NOS opvroeg, bevestigen dat: bij het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK zijn sinds dat meldpunt een kleine vier jaar geleden werd ingesteld 46 meldingen binnen gekomen. Acht daarvan betreffen gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat plaatsvond nadat het rapport van Deetman was verschenen. Die acht meldingen gaan om misbruik van meerderjarigen. De Nederlandse bisschoppen stelden in 2014 een gedragscode in, die voor de gehele Nederlandse kerk geldt. Eerder dit jaar is die code aangescherpt. Ook in de priesteropleidingen wordt veel scherper dan voorheen gekeken naar misbruikrisico’s. De gedragscode wordt ook gehanteerd door de ordes, congregaties en abdijen in Nederland die zijn aangesloten bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Of het antecedentenonderzoek en de gedragscode daar tot maatregelen tegen (aanstaande) geestelijken heeft geleid, is niet bekend. Bovendien is de KNR een koepelorganisatie die toepassing van de regels door ordes, congregaties en abdijen niet kan afdwingen.

Lees ook: