Bekeren wil dominee Verheij niemand, maar inspireren des te meer

De schrijver

Lees verder na de advertentie

Alain Verheij is nog geen dertig, actief blogger en noemt zichzelf de 'Theoloog des Twitterlands'. Hij groeide op in een warm, regulier protestants gezin, werd als puber radicaal evangelisch, raakte als student verliefd op een gereformeer- de domineesdochter en ruilde zijn studie geschiedenis daarop in voor een theologische opleiding aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie. De liefde voor het Nederlands Gereformeerde gemeenteleven is ondertussen weer bekoeld: Verheij is van trouw kerkganger inmiddels randkerkelijk 'kerstganger' geworden. Op dit moment werkt hij in Leiden als 'loslopend theoloog' aan een dissertatie over de epische dramatiek in het Ugaritisch, een semitische taal van ver voor onze jaartelling. U kent hem wellicht als lid van het Theologische Elftal van Trouw en religieus 'huisdeskundige' op Radio 1.

Het doet deugd om iemand aan het woord te horen die geen religieuze jeugdtrauma's te verwerken heeft

De thematiek 'God en ik' is een bijbelse basiscursus, speciaal bedoeld voor een generatie die seculier is opgevoed, vaag van wat klokken en klepels heeft gehoord en nieuwsgierig is naar de invloed van de Bijbel op de westerse cultuur. In zo'n tweehonderd pagina's vertelt Verheij zijn favoriete bijbelverhalen na. Over Gideon, Noach, Jozef en - uiteraard - Jezus. Maar ook over onbekendere 'verzetsvrouwen' als Jochebed, Sifra en 'dwaze moeder' Rispa, aan wie Trouw vorige week al een mooie voorpublicatie wijdde. Ook gaat Verheij uitgebreid in op wat de christelijke feestdagen en rituelen als de doop, de gezamenlijke maaltijd en de zondagsrust voor hem betekenen. En voor de absolute beginners legt hij in een verklarende woordenlijst achterin uit wat je je moet voorstellen bij een dominee, een preek en een priester.