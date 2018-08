Australische priesters moeten biechtgeheim doorbreken, maar dat gaan ze niet doen

Daarmee stevenen de Australische bisschoppen af op een stevig conflict met in elk geval twee van de acht Australische staten, waar de nieuwe wetgeving al is ingevoerd. Ook andere staten overwegen ditzelfde wettelijke antwoord op het misbruikschandaal in de katholieke kerk, dat ook in Australië omvangrijk is.

Het hoofd van de Australische bisschoppenconferentie, Mark Coleridge, noemde de nieuwe wet vrijdag tegen persbureau Reuters ondoordacht en onuitvoerbaar. Slachtoffers zijn blij met de nieuwe regels, maar volgens Coleridge wordt het voor hen niet veiliger als priesters verhalen over misbruik, gedaan tijdens de biecht, moeten doorgeven aan de politie. “En de nieuwe wet ondermijnt de religieuze vrijheid. De biecht is een deel van onze godsdienst waarover niet te onderhandelen valt. Het belichaamt de verhouding tussen de gelovige en God.”

Als je een misdaad hebt gepleegd word je toch echt eerst naar de politie verwezen en bepaalt de rechter de straf Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch

Dit is geen strikt Australische uitleg van de biecht; in de katholieke kerk geldt de biecht wereldwijd als onschendbaar. Nergens, dus ook in Nederland niet, verplicht de kerk de geestelijken misdrijven aan te geven bij de politie. Het rooms-katholieke Wetboek van Canoniek Recht zegt dat zo: 'Het biechtgeheim is onschendbaar; daarom is het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of op welke andere wijze en om welke reden ook over de boeteling ook maar iets bekend te maken.'

Priesters kunnen er bij de biechtelingen wel op aandringen naar de politie te gaan. “Als je een misdaad hebt gepleegd, word je toch echt eerst naar de politie verwezen en bepaalt de rechter de straf”, zei bisschop Gerard de Korte van Den Bosch daarover deze week in het Theologisch Elftal in Trouw.

Onderzoekscommissie Een onderzoekscommissie in Australië onthulde eind december dat tienduizenden kinderen slachtoffer zijn geweest van misbruik. Bij 60 procent daarvan was de katholieke kerk betrokken. De commissie adviseerde de regering het biechtgeheim op te heffen in geval van misbruik. Die aanbeveling werd meteen bekritiseerd door de bisschoppen. Maar ook zij kwamen onder vuur te liggen. De aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, nam in juli ontslag. Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij wist van misbruik door priesters, maar dat had verzwegen.

