Australische kardinaal Pell moet terechtstaan voor misbruik

De 76-jarige kardinaal, penningsmeester van het Vaticaan en een van de belangrijkste raadgevers van paus Franciscus, wordt beschuldigd van verschillende feiten van seksueel misbruik vele jaren geleden. De kardinaal ontkent de beschuldigingen.

De rechtbank van Melbourne heeft de afgelopen vier weken getuigenissen van vermeende slachtoffers aangehoord, die onderworpen werden aan een spervuur van vragen van de verdediging. Robert Richter, de advocaat van de kardinaal, betoogde dat de vermeende slachtoffers niet geloofwaardig zijn. Maar rechter Belinda Wallington ging daar dinsdag niet in mee. Zij ziet voldoende aanleiding voor een rechtszaak.

Niet alle aanklachten tegen Pell werden overigens behouden, enkele werden er geschrapt. Wat de kardinaal precies ten laste wordt gelegd en het exacte aantal aanklachten is niet bekendgemaakt.

Pell en zijn advocaat wilden niet reageren op de uitspraak. Zij verwezen voor commentaar naar het aartsbisdom Sydney, de laatste werkgever van Pell in Australië, maar ook die hulde zich in stilzwijgen.

Een datum voor de rechtszaak is nog niet bekendgemaakt.

Lees ook: Kardinaal Pell en het systeem

Trouw-verslaggever heeft kardinaal George Pell één keer ontmoet. 'Ik gaf hem een hand en vroeg of hij tijd had voor een interview. De kardinaal keek me aan en zei: "Nee, het spijt me. Nu niet, misschien later." Hij stond op en liep weg. Pas toen zag ik hoe lang en imposant hij was. Niet een man waar je als kleine jongen in een zwembad snel op afstapt.