Atheïstische dominee Klaas Hendrikse overleden

Die boodschap maakte veel los. Niet omdat Hendrikse hiermee een nieuw en grondig doordacht theologisch geluid liet horen, integendeel, wél omdat hij zich zeer onomwonden uitsprak en daarbij vooral de provocatie niet schuwde. ‘Ik bezig niet de achterlijke taal van broeders en zusters en consistorie en scriba’, zei hij bijvoorbeeld. Over de kerk – hij maakte deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) – was hij ook bepaald niet vol lof. ‘Post uit Utrecht, het PKN-hoofdkantoor, gaat meestal de prullenmand in. Komt er wat over Israël, of over diaconaat. Dat lees ik niet eens. Het enige wat ik openmaak is post over mijn rechtspositie als predikant.’

Geen mens gelooft toch meer dat er een collectief aanspreekbare God is? Nou dan! Klaas Hendrikse

Hendrikse sprak waarderend over het denken van theoloog Harry Kuitert, maar die ging in zijn ogen niet ver genoeg. ‘Hij zegt: gebeden, dat zijn rituelen, dus moet je de liturgische taal in stand houden. Ik vind: weg ermee. Het is geheimtaal, alleen begrijpelijk voor een uitstervend ras. Kijk, in de kerk ben ik ook stil, en ik zeg ook wel wat, maar ik richt het woord niet tot God. Deed ik dat wel, dan maakte ik me medeplichtig aan de suggestie dat er een collectief aanspreekbare God is. Dat gelooft toch geen mens meer? Nou dan!’