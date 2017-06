As Soennahmoskee in Den Haag bedreigd met aanslag

Aan de enveloppe was een speelgoedvrachtwagentje toegevoegd. ‘Een vrachtauto die een moskee of een school raakt!’, luidt een zinsnede in de brief. De politie onderzoekt de zaak en hield afgelopen weekend extra toezicht bij de moskee.

Lees verder na de advertentie

In de brief aan de As Soennahmoskee staat dat ‘bij elke laffe aanslag op onze burgers en kinderen … zomaar een tegenaanval kan volgen’. Die woorden doen denken aan de dodelijke aanslag van vorige week op de Finsbury Park-moskee in Londen. De 47-jarige Darren Osborne reed met een bestelbus in op moskeebezoekers. Hij riep: “Ik wil alle moslims doden” en "Dit is voor London Bridge", waarmee hij verwees naar de aanslag van begin deze maand. Er viel een dode en elf mensen raakten gewond.

Bij de As Soennahmoskee maken ze zich grote zorgen. “We zijn diep geschokt en ontdaan om juist in de maand Ramadan, waarin het in en om moskeeën erg druk is, dit dreigement te ontvangen”, zegt bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri.

Polarisatie Agressie tegen moskeeën is niet nieuw. Vorig jaar februari pleegden vijf rechts-extremisten een brandbomaanslag op de moskee Allah’s huis voor moslims in Enschede. Diezelfde maand kregen zeker twintig moskeeën in Nederland een dreigbrief, voorzien van hakenkruizen en anti-islamitische teksten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) noemde de aanslag in Londen afgelopen vrijdag ook in zijn driemaandelijkse rapportage. Die aanslag ‘bevestigt dat de aanhoudende polarisatie rondom de islam niet zonder gevolgen blijft’, aldus de NCTV.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.