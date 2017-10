Arie Slob: ongetwijfeld 's werelds enige bijbels smokkelende minister

Daarmee krijgt Nederland – ongetwijfeld als enige land ter wereld – een minister die tijdens de Koude Oorlog nog bijbels heeft gesmokkeld van het stalinistische Roemenië naar het vrije Westen.

Ik weet dat, want ik was er bij. Het moet in de zomer van 1984 zijn geweest, we waren met z’n drieën, Arie, Hugo en ik. Jonge studenten. Aan ministersposten dachten we nog niet, zelfs niet voor Arie, in wie het politieke dier al wel herkenbaar was – wat overigens niet de reden is dat ik deze geschiedenis hier opdiep. Het is gewoon een verhaal dat ik altijd graag vertel, meer niet. Une petite histoire.

Met Arie Slob aan het stuur naar Roemenië, de stokoude Opel vol verboden bijbels

Om bijbels Roemenië uit te smokkelen, moesten we ze eerst het land in smokkelen. Dat deden we met een stokoude Opel stationwagon, die niet alleen was voorzien van schattige gordijntjes, maar ook van geheime ruimtes. Een groot deel van de contrabande zat verstopt in buizen tussen de voor- en achterwielen, te openen via de spatlappen. Daarnaast zat de motorkap volgepropt. De vrijgemaakt-gereformeerde dominee die ons op pad had gestuurd, had zich beklaagd over het bedenkelijke materiaal (‘Stenen voor brood’) van concurrerende smokkelorganisaties. Ik vrees dat we dus naast bijbels ook oer-gereformeerde belijdenisgeschriften bij ons hadden, waar ik de Roemenen graag alsnog mijn excuses voor aanbied.