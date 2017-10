Arabische christenen voegen zich bij de PKN

“We slaan een brug naar elkaar. We zijn hier niet zomaar vreemdelingen, of migranten, maar we zijn deel van een grotere kerk, we horen tot dezelfde traditie. Dat geeft ons een goed gevoel”, zegt dominee Emad Thabet, die gestudeerd heeft aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en daarna in Nederland is gebleven, uitgezonden door zijn kerk in Egypte, de Synode van de Nijl van de Evangelical Presbyterian Church of Egypt.

Vorig jaar begon de Egyptische predikant met diensten voor Arabische christenen, ze vonden onderdak in de Elthetokerk in het multiculturele Amsterdam-Oost. Vaak zijn er rond de tien, twintig mensen, soms ook zitten er zo’n veertig mensen in de kerk. De diensten zijn in het Arabisch, Thabet spreekt met zijn Nederlandse partners vooral Engels.

De diensten worden gehouden op donderdag. Zondag is minder geschikt, zegt de voorganger, omdat de meeste van de gemeenteleden op zondag werken – ze zitten vooral in de horeca. De kerkgangers komen uit Egypte, Irak, Iran, Syrië. Sommigen zijn vluchteling, sommigen zijn illegaal, anderen wonen en werken hier al jaren.