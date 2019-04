Anti-homoprediker Steven Anderson wil naar Nederland komen, kan hij worden geweerd?

Van lhbti-belangenorganisatie COC tot de SGP: een groot aantal politieke en maatschappelijke organisaties vindt dat de extremistische christelijke prediker Steven Anderson uit Nederland moet worden geweerd. De Amerikaan riep eerder op tot executie van homo’s, lesbiennes en transgenders. Hij kondigde eind maart aan naar Amsterdam te komen.

De overheid bestudeert de zaak, en komt nog met een besluit. Anderson is rondreizend predikant, en oprichter en voorganger van de Faith­ful Word Baptist Church in de staat Arizona. Toen hij in 2016 in Botswana de overheid opriep homoseksuelen te vermoorden, werd hij het land uitgezet en tot persona non grata verklaard. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Jamaica is Anderson niet welkom.

Wanneer kan een prediker een visum tot Nederland worden geweigerd? De minister van buitenlandse zaken kan een visum intrekken van een buitenlandse prediker. Zo is dat gebeurd bij drie voorgangers die in 2015 naar Nederland zouden komen om op een islamitisch benefietgala in Rijswijk te spreken. Dat besluit volgde op het voornemen van het toenmalige kabinet om ‘haatimams het werken moeilijk en waar het kan onmogelijk’ te maken. “Als een imam uit Syrië hier wil gaan preken en hij heeft daar geen vredelievende bedoeling mee, dan krijgt hij geen visum”, zei vicepremier Lodewijk Asscher destijds. Maar voor Amerikanen kan deze maatregel weinig doen. Zij hebben namelijk geen visum nodig voor het Schengengebied, waartoe Nederland behoort. Wel kan Anderson een inreisverbod krijgen – daarover gaat het ministerie van justitie en veiligheid.

Op welke gronden kan Anderson een inreisverbod krijgen? Een inreisverbod kan de overheid vooraf opleggen als een prediker een gevaar wordt geacht voor de openbare orde. Of dat in het geval van Steven Anderson zo is, wordt nog onderzocht. Het gaat erom wat hij precies heeft gezegd, en hoe gevaarlijk dat is. Zowel de gemeente, de politie, het ministerie van veiligheid en justitie, als het Openbaar Ministerie onderzoeken dit. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemde de komst van Anderson al wel ‘zeer onwenselijk’. Ook als een prediker al in Nederland is, kan het inreisverbod nog worden opgelegd. Dat kan als hij hier ter plekke de openbare orde verstoort, of als hij een strafbaar feit begaat, bijvoorbeeld doordat hij zich schuldig zou maken aan de groepsbelediging van homo’s.

Welke haatdragende uitspraken heeft de prediker gedaan? Hij staat bekend om zijn felle en haatdragende uitspraken. Zo zegt hij in een video op YouTube dat de afkorting ‘LGBT’ voor hem staat voor ‘Let God Burn Them’: ‘laat God hen verbranden’. Na de aanslag op een lhbti-nachtclub in het Amerikaanse Orlando zei de prediker dat ‘het goede nieuws is dat er vijftig pedofielen minder zijn, omdat homoseksuelen walgelijke perverse mensen zijn en pedofielen’. Anderson raadt homoseksuelen aan zelfmoord te plegen. Ook ontkent hij dat miljoenen Joden zijn vermoord tijdens de Holocaust.

Wanneer verstoor je als prediker de openbare orde? Of een prediker de openbare orde verstoort, hangt af van de omstanders die daarbij zijn, en van de mate waarin hij een negatieve reactie oproept. Het maakt hierbij dus ook uit waar hij gaat preken. In het filmpje op YouTube waarin Anderson zijn bezoek aankondigt, zegt hij overdag wat ‘soul winning’ te gaan doen, wat klinkt alsof hij de straat op gaat. ­’s Avonds wil hij ergens gaan preken. Het is niet bekend waar: hij zegt in overleg met ‘lokale bewoners’ op zoek te zijn naar een geschikte locatie voor de dienst. In een kerk of moskee mag een prediker meer zeggen dan daarbuiten. Een haatdragende uitspraak over homo’s die op straat strafbaar is, kan in een kerk wel toelaatbaar zijn. Zou Anderson in het Vondelpark op een zeepkist gaan staan, dan moet hij meer op zijn woorden passen.

Heeft een buitenlandse prediker een werkvergunning nodig? Elke buitenlandse religieuze dienaar die een preek komt geven in een Nederlandse kerk of moskee, heeft een werkvergunning nodig. De uitnodigende instelling hoort die aan te vragen bij het UWV. Als Anderson op eigen initiatief preekt, dan geldt die plicht niet.

