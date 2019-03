Anders kijken naar jongens, en ze laten voetballen. Dat helpt

“Nog niet zo lang geleden stond ik bij een diploma-uitreiking van een zeventienjarige jongen die hier op zijn dertiende kwam. Ik had tranen in mijn ogen, net als zijn oma. We keken naar hem, daar stond een jongen vol zelfvertrouwen. Vroeger was hij lastig. Oma had voor hem gezorgd, omdat zijn ouders er nooit waren. Wij hebben haar geholpen door de jongen positief te benaderen en te kijken naar wat hij allemaal wél kon, in plaats van naar wat er allemaal fout was gelopen.

Lees verder na de advertentie

Mentaal werden ze sterker. Ik wilde ze verder helpen. Niet alleen in het voetbal maar ook op school. Zo ontstond de Urban Talent Academy. Donny Kessing

“Als voetbaltrainer zag ik nogal wat Amsterdamse jongens ontsporen. Op school hielden ze zich niet aan de regels en bij de voetbalclub vertoonden ze hetzelfde gedrag, terwijl voetbal hun passie is. Ik heb dezelfde passie als deze jongens. Daarom kon ik het niet aanzien dat het slecht met ze ging. Wij besloten deze jongeren op weg te helpen. Samen met mijn familie zijn we vanuit het niets begonnen. Doordat overdag de meeste sportparken leeg zijn, konden we diverse voetbalkantines huren.

Rode lap “Op de velden begonnen we situaties uit het voetbal te koppelen aan het dagelijks leven. Dat kon een overtreding zijn, een gele kaart van de scheidsrechter, of een ongewenste wissel van de trainer, maar ook wat er gebeurt als je geen goede afspraken maakt. Op deze manier kregen we de ‘rode lap’ te zien, waarover school of ouders ons hadden verteld. Dit is een goede methode om de jongeren respect, samenwerking, doorzettingsvermogen en ook een goede werkhouding aan te leren. “Alleen door confronterende situaties met elkaar te ervaren en te bespreken, leren de jongens hoe ze ermee moeten omgaan. Ik zag de jongens veranderen. Mentaal werden ze sterker. Ik wilde ze verder helpen. Niet alleen in het voetbal maar ook op school. Zo ontstond de Urban Talent Academy. Om nog meer jongeren te bereiken, werken we nu samen met Orion, een insteling voor speciaal onderwijs, ROC Top en diverse andere schoolbesturen uit het regulier en speciaal onderwijs in Amsterdam.

Fysiek goed “In Nederland zijn we erg gericht op cijfers. Veel jongens die hier komen, zijn cognitief niet zo vaardig, ze haalden op school lage cijfers. Dat kregen ze regelmatig te horen. Met deze jongens moet je op een andere manier werken. “Zelf merk ik dat ik mentaal sterker ben, meer zin heb in de dag, als ik mij fysiek goed voel. Ons concept is hierop gebaseerd. Wij wisselen sport en bewegen en school met elkaar af en zien nu dat de jongens met een andere mindset in de schoolbanken zitten. “Het fysieke van voetbal zorgt ervoor dat de jongens zin en motivatie hebben om hun diploma te halen. Iemand heeft meer zin om te leren, als hij net op het voetbalveld drie keer gescoord heeft. Ik geef dan een compliment als hij naar de klas loopt. Zo groeit zijn zelfvertrouwen. “Ik doe mijn best om de leerlingen veel liefde te geven. Ik geloof dat dat de basis is: een band met de leerling opbouwen. Daarom ken ik iedere leerling, we hebben er nu honderdtwintig. We groeien, maar ik wil niet te hard groeien, anders kunnen we niet meer de faciliteiten bieden en de aandacht geven die sommige jongens thuis mislopen. “Iedere leerling kan hier douchen, lunchen en tijdens de toetsweken samen met ons ontbijten. Veel leerlingen ontbijten thuis niet. Een goed ontbijt kan soms net een halve punt schelen op een toets. Door samen met elkaar te ontbijten, leren de jongens ook wat goede voeding is. In het begin drinken ze allemaal energiedrankjes. Bij ons krijgen ze fruit. En lunch. Wij hebben als docenten afgesproken tijdens het eten niet bij elkaar te gaan zitten. De lunch is het moment dat wij, individueel, een gesprek met een leerling aanknopen, zodat de band nog beter wordt. We horen dan wat hen zoal bezighoudt.

Rechte rug “Sommige jongens vallen ook enorm af als ze hier zijn. Dat doet ze goed, uiterlijk is in onze tijd erg belangrijk. Zo krijgt een leerling meer zelfvertrouwen en energie. Want je wordt mentaal fitter als je fysiek fitter bent. “Ik hoop dat de jongens onze school voelen als hun tweede thuis en hier het vertrouwen in het leven terugvinden. Het is fascinerend te zien hoe snel ze kunnen veranderen. Als ze achttien zijn, lopen de meesten hier met een rechte rug weg. Vaak kom ik ze daarna nog tegen. Als trainer bij een club, een enkele keer als profvoetballer. Een van onze jongens speelt nu bij Jong Oranje. Soms loop ik ze ook op andere plekken tegen het lijf. Zoals laatst, toen ik stond te tanken en een bestelbusje aan zag komen rijden. Er sprong een oud-leerling uit. Vol trots showde hij zijn pakje van het bedrijf. Dat wij aan deze ontwikkeling een bijdrage hebben mogen leveren, is ontzettend zinvol.” In de verhalenreeks ‘Zin in het alledaagse’ vertellen Trouw-lezers hoe ze zin geven aan hun bestaan. Heeft u ook zo’n verhaal te vertellen en wilt u dat delen? Mail dan naar: zingeving@trouw.nl.