Amsterdamse moskeeën krijgen extra beveiliging

Van een bebloede en onthoofde pop aan het hek tot provocerende barbecues met varkensvlees voor de deur. Zomaar wat voorbeelden van haat­acties tegen moskeeën in 2018, en anekdotisch bewijs van het zelfvertrouwen dat veiligheidsdiensten zien toenemen bij rechts-extremisten. Voor de gemeente Amsterdam reden om de gebedshuizen te gaan beveiligen. Dat zal vergelijkbaar zijn met de beveiliging die Joodse instellingen eerder ook al kregen, schreef burgemeester Femke Halsema vrijdag aan de raad.

Volgens de woordvoerder van Halsema hebben zich nog geen moskeeën gemeld die graag een beroep op die extra beveiliging willen doen. Hij wijst erop dat de gemeente al veel langer hulp aanbiedt met beveiligen, en daarover om de paar maanden overlegt met de besturen van de gebedshuizen. “Het is dus meer dat de burgemeester er vrijdag mee naar buiten kwam. Niet dat ze nu ineens een loket heeft geopend.”

Gebrek aan een onmiddellijke aanleiding of niet, onderzoeker en publicist Ewoud Butter vindt het niet gek dat de gemeente extra inzet op beveiliging. Al jaren houdt hij op zijn site bij hoeveel moskeeën kampen met haatincidenten, en ook hem valt op hoeveel openlijker dat de laatste jaren gebeurt. Protesten en demonstraties van bijvoorbeeld anti-islamclub Pegida zijn daar volgens hem een voorbeeld van. “Het zijn dat soort acties die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ‘intimiderend’ noemt in zijn rapport”, zegt hij.

Vrijdaggebed

Yassin Elforkani (36), imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam-West, is blij met de maatregelen van de burgemeester. “Zelf hebben we de afgelopen twee jaar zo’n 15.000 euro geïnvesteerd in een nieuw beveiligingssysteem. Denk aan camera’s, maar ook aan vergoedingen voor vrijwilligers die de boel in de gaten houden bij het vrijdaggebed.” Dat geld besteedt hij liever aan educatieve programma’s.

“Elke moskee gaat nu kijken naar wat er nodig is en dan gaan we in gesprek met de gemeente. Belangrijk is dat er een professionele beveiligingsaanpak komt en dat niet het bestuur, maar de politie en beveiligingsbedrijven ermee aan de slag gaan.”

De bezoekers van de moskee zijn angstig, vervolgt hij. “Ze bellen ons bijvoorbeeld met de vraag welke veiligheidsmaatregelen we hebben getroffen. Ook merk je dat ze alerter zijn. Als er een tas in de gang staat, rent iedereen meteen rond op zoek naar de eigenaar.”