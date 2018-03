Amerikaanse stad schiet in terrorismestuip na het zien van een Maleisische vlag

Bovendien waren op hun party hoofddoeken gesignaleerd. Ontsteltenis alom in de stad, eerder geteisterd door een seriemoordenaar, een gerespecteerd burger die tussen 1974 en 1991 tien slachtoffers maakte.

Het feestcomplex, gelegen bij een meer, behoort toe aan een werknemersvereniging, de Spirit/Boeing Employees Association (SBEA). De onverlaat die de fuif organiseerde, was vliegtuigbouwkundig ingenieur Munir Zanial. SBEA lichtte zijn werkgever in, Spirit Aerosystems, die de FBI inschakelde. En hier had het verhaal kunnen eindigen. De federale politie loste het geval moeiteloos op. De party was ter gelegenheid van het islamitische slachtfeest. De lap weefsel was niet een verminkte Amerikaanse vlag, ook niet de IS-banier, maar de nationale trots van Maleisië, herkomstland van de feestvierders.

Verwarring van vlaggen komt vaker voor. Ze lijken ook zo op elkaar. De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde ervoeren het onlangs bij een bezoek aan Canada. De Canadezen verwelkomden hen met de Duitse vlag, zelfde kleuren als de Belgische, alleen de banen in een andere volgorde en richting. Een zuurpruim die erover valt. Ook SBEA en de ingenieur hadden de strijdbijl schaterend kunnen begraven. Maar dat gebeurde niet, en nu komt de rechter eraan te pas.

Vlagplagiaat

De ontwerper van de Maleisische vlag, die dateert van 1950, blonk niet uit in originaliteit. Zijn inspiratie kwam uit Amerika. Het was zelfs geen plagiaat, het was een overtrekoefening.

Misschien was de gelijkenis met de Amerikaanse vlag wel een lange neus naar de Britten, toen nog de koloniale bazen in Maleisië. Want de stars-and-stripes herinneren aan de eerste grote nederlaag van het Britse koloniale rijk. Ook de Maleisische vlag heeft de bekende smalle, horizontale strepen, eveneens in rood en wit. In de Amerikaanse vlag staan die voor de dertien staten die in de achttiende eeuw de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten wonnen.

Ook in de Maleisische vlag symboliseren de strepen deelstaten. De donkerblauwe rechthoek linksboven ontbreekt evenmin. In de Amerikaanse vlag bevinden zich daar vijftig sterren: de vijftig deelstaten. Op dezelfde plek vertoont de Maleisische vlag een halve maan en een ster, symboliek van de islam. Pavlov sloeg toe in Wichita: 'Help! IS voor de poort!'