Als je vroeger gereformeerd was en nu PKN-lid - hoe noem je jezelf dan?

Ex-gereformeerd klinkt negatief, alsof hij afvallig is, terwijl hij juist een blijmoedig lid is van de fusiekerk waarin de Gereformeerde Kerk in 2004 is opgegaan. Is er een alternatief?

Een speurtocht in het krantenbestand van de afgelopen tien jaar leidt niet tot een bevredigend antwoord. De zoekwoorden ex-gereformeerde en ex-hervormde leveren weliswaar een paar resultaten op, maar die verwijzen inderdaad naar mensen die hun geloof aan de wilgen hebben gehangen en/of de kerk de rug hebben toegekeerd, zoals Jan Wolkers en Maarten 't Hart.

Alternatief Oudgereformeerde (de krant spelt het meestal als oud-gereformeerde) is geen geschikt alternatief, omdat dit woord sinds mensenheugenis verwijst naar leden van het orthodoxe kerkverband Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). Oudhervormde en oudlutheraan - namen voor wie afkomstig is uit een van de andere geloofsrichtingen binnen de PKN - komen in de media vrijwel niet voor. Blijkbaar spelen de oude verschillen geen rol meer in de fusiekerk. Wie toch zijn 'religieuze bloedgroep' wil noemen, kan kiezen voor PKN-lid van gereformeerden huize. Een korter alternatief is gereformeerde PKN'er. Die combinatie is vergelijkbaar met oudere uitdrukkingen als 'confessionele hervormde' en 'vrijzinnige hervormde', waarin hervormde het kerkgenootschap noemde en confessioneel en vrijzinnig de geloofsrichting. Courant is gereformeerde PKN'er echter niet, evenmin als Hervormde en Lutherse PKN'er. Hebben lezers betere suggesties? tdb@taalbank.nl

