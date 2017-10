Als je je werk goed doet, kom je dan in de hemel?

Dat ‘christelijk’ was eigenlijk uitgangspunt van een grote inspiratiedag in Leeuwarden afgelopen week: 1400 leraren dachten na over de toekomst van hun onderwijs.

Ik mocht een aantal van hen vertellen over het gedachtegoed van voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. We spraken tijdens de nazit niet over salaris, wel over werkdruk. Die was hoog, oké, maar we komen wel in de hemel.

Afgelopen jaren heb ik ook in het onderwijs veel gesprekken gevoerd over de ideeën van Gude. Zo zei Margreeth Timmerman: “Mijn doel is anderen helpen, een kind op een volgend niveau krijgen. Hoe lastiger dat is, hoe groter de uitdaging.”

Een van de dingen die het Oude Testament de mensheid heeft gegeven, is de idee en notie van de vooruitgang Tomás Sedláce