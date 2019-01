Als er achter je ogen een ballonnetje knapt

Ik denk dan: gelukkig dat ik daar niet lig. Een vriendin van mij lag er zo’n twee maanden. Ik zag haar eens in de zoveel tijd als we met een min of meer vast clubje naar Ajax gingen. Vanuit haar kamer in het AMC kon je de Johan Cruijff Arena zien. Dat vond ik een mooi idee.

Half september 2015 deed ze ‘uitgeslapen en tevreden’ naast haar bed gymnastiekoefeningen. De zon scheen haar slaapkamer binnen. Achter haar ogen knapte een ballonnetje. In de verte riep haar man Berend Boudewijn haar naam. Bijl bleek een hersenbloeding te hebben gehad. In haar boek ‘Rinkeldekink’ beschrijft ze hoe het daarna met haar verder ging. Er is in deze krant al heel wat over geschreven. Ik ben wat laat dus. Excuses daarvoor, mijn hoofd was wat vol.

Als ik aan die vriendin denk, vraag ik me af wat er in haar hoofd omgaat. Onze hersenen zijn een raadsel en die van haar in het bijzonder. Hoe ziet het eruit in haar hoofd, waarin even alles fout ging? Staat het er weer een beetje netjes bij? Geen idee.

In de Arena komt ze dus al een tijdje niet meer. Op een middag kreeg ze vreselijke hoofdpijn. Dat bleek later een hersenbloeding te zijn. Ze raakte in coma, waar ze maar moeizaam uit ontwaakte. Met enige regelmaat krijg ik via WhatsApp een bericht van haar man met de laatste stand van zaken. Berichten uit een schemerwereld. We houden allemaal de moed erin.

Verder heb ik nog nooit iemand zo goed de gevolgen van een narcose zien beschrijven. “Ik sta op het hete dak van een Bijlmerflat de aangekoekte duivenpoep met mijn brekende nagels af te krabben, terwijl zij beneden mijn aneurysma dichtmaken – ik heb nog steeds het idee dat ik de chirurg een hand vol duivenpoep had kunnen geven, vanaf het dak naar de operatiekamer beneden, waar ze met een roerloos schepsel in de weer waren, op hetzelfde moment.”

Het is een verbijsterend goed boek. Op zeldzaam lichte toon doet Martine Bijl verslag uit de hel. Na de hersenbloeding brak ze ook nog eens haar heup en raakte ze in een depressie. Maar haar gevoel voor humor blijft, in de puinhoop die haar hoofd geworden is, rechtovereind staan. Zoals collega-columnist Bert Keizer het in Trouw verwoordde: “Te midden van al die ellende weet ze toch haar vlag te hijsen; ze blijft vlijmscherp en grappig.” Als ze met behulp van een hoogwerker op een brancard uit haar huis wordt gehesen, zegt Bijl tegen de ambulancebroeder: “Heel Holland zakt.”

Openbaring

Nu moest ik gisteren even in de Bijbel zijn en kwam uit bij het boek Openbaring. Ik begon te lezen. Misschien had ik dat beter niet kunnen doen. “Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt.”

Ik herkende de gelijkenis in taal en schrok ervan.



Rinkeldekink.

Toen ik die nacht probeerde in slaap te komen, vond er in mijn hoofd de ene na de andere taalexplosie plaats. Het boek van Bijl en het boek Openbaring waren de aanstichters en op een gegeven moment wist ik niet meer van wie welk bommetje afkomstig was. Het was een complete chaos in mijn hersenen. Pas toen ik wakker was geworden, gedroegen die zich weer en werd het rustig in mijn hoofd.

Dinsdag zal ik opnieuw in de trein langs het AMC rijden. De letters op het dak staan er dan ook nog. Die krijg je niet zomaar weg. Misschien zit er wel duivenpoep op. Die vriendin ligt inmiddels in het VU Medisch Centrum. Met Ajax gaat het goed. We doen nog mee voor drie prijzen.

Wist je dat al Wanda?

Stijn Fens schrijft over katholicisme. Lees al zijn columns in ons dossier.