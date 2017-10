Als een moslim bestookt wordt met varkensvlees, is dat erg?

De deurklink van een moskee omwikkelen met plakjes bacon: is dat een haatmisdrijf? Of vooral een sneue poging om moslims op de kast te jagen? Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat Tennessee gaat uit van dat eerste, zo blijkt. Ze vervolgt momenteel twee tieners die er afgelopen zomer ’s nachts op uit trokken om op de lokale moskee met graffiti ‘Fuck Allah’ te spuiten. Vervolgens bevestigden ze aan de deur van het godshuis plakken bacon.

Charles Stout (19) en Thomas Gibbs (18) waren erop uit om moslims te grieven, zo vindt het OM. Het gebruik van spek was duidelijk bedoeld als provocatie: moslims beschouwen het eten van varkensvlees als onrein.

Stout en Gibbs zijn niet de eersten die hun islamitische stadsgenoten te lijf gaan met bacon; de afgelopen jaren kwam de politie in de Verenigde Staten en Engeland zeker 7 keer in actie vanwege zulke bacon-gerelateerde incidenten.

In de Britse plaats South Shields bevestigde een man in 2009 over het verloop van een maand meerdere malen bacon aan de deur van de lokale moskee. In de steden Edinburgh, Bristol en Camden deden zich daarna vergelijkbare incidenten voor. In de VS kregen moskeeën in Las Vegas, Alabama en Californië te maken met ‘bacon-agressie’. Personeel van een ziekenhuis in het Australische Sydney ontdekten afgelopen december dat iemand in de stilteruimte bacon had uitgestrooid over een gebedskleed. Onder lieden die moslims en moskeeën bedreigen is varkensvlees populair, constateerde de Amerikaanse moskeekoepel CAIR al in 2010. Ze kreeg naar eigen zeggen regelmatig ‘varkensvlees gerelateerde hatemail’.

Wij krijgen meerdere keren per jaar enveloppen met varkensvlees Yucel Aydemir van de Utrechtse Ulu-moskee

Dubieuze trend Is die dubieuze bacon-trend al overgewaaid naar Nederland? Moeilijk te zeggen, vindt onderzoeker Ineke van der Valk, die sinds een aantal jaar agressie tegen moslims in beeld brengt. “Ik baseer mijn rapportages voor een belangrijk deel op berichtgeving in de media, en daarin is het voor zover ik me kan herinneren nog niet opgedoken.” Dat zou te maken kunnen hebben met de aangiftebereidheid. “Maar uit eerder onderzoek weet ik dat die hoog is.” Fout, zegt bestuurslid Yucel Aydemir van de Utrechtse Ulu-moskee. “Wij krijgen meerdere keren per jaar enveloppen met varkensvlees, en ik hoor van genoeg andere moskeeën waarbij dat ook gebeurt. Die moskeebesturen reageren vaak hetzelfde als wij: ze doen niks. We willen het niet groter maken dan het is, en de kans dat de dader gepakt wordt is toch heel klein. En: we willen mensen niet op ideeën brengen. Dat dit soort incidenten nooit het nieuws halen, betekent niet dat ze er niet zijn.” Wat ook met enige regelmaat plaatsvindt zijn incidenten met varkenskoppen. Die worden dan ’s nachts voor de ingang van een moskee gelegd - een praktijk die doet denken aan de bekende scène in The Godfather waarin iemand die het aan de stok heeft met de maffia een afgezaagd paardenhoofd in zijn bed vindt. RepubliekAllochtonië, een website die veel bericht over moslimhaat en die een lijst bijhoudt van geweldsincidenten richting moslims, telde sinds 2001 zo’n acht varkenskoppen.