Als de hemel geen plek is, wat is het dan wel?

Moderne mensen - ook christenen - zijn er gauw mee klaar: de hemel bestaat niet. Maar is daarmee alles gezegd? Stel dat de hemel er wel is, is die dan meer dan de zorgeloze plek waar opa lekker een biertje drinkt en zich vrolijk maakt over hoe wij hier in de weer zijn? Zien mensen er elkaar terug? Is God daar, ook als niemand kan aanwijzen waar die hemel precies is in het universum?

Niet alles wat niet waarneembaar of niet voorstelbaar is, is automatisch ondenkbaar Theoloog Jan Muis

"De hemel is geen absurditeit", betoogde theoloog Jan Muis zaterdagmiddag in de Amsterdamse Westerkerk, in de Jordaan, de buurt waarover volkszanger Johnny Jordaan zich al afvroeg 'of er in de hemel ook een Jordaan zou bestaan'.

Muis' stelling: niet alles wat niet waarneembaar of niet voorstelbaar is, is automatisch ondenkbaar. Zoals het volgens hem mogelijk is dat er naast de driedimensionale ruimte nog een vierde of een vijfde dimensie is, zo kan er ook een hemel zijn.

De oud-hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit sprak bij het symposium 'Lieve Hemel', ter gelegenheid van het naderende pensioen van de dominee van de Westerkerk, Fokkelien Oosterwijk. Toen zij veertig jaar geleden predikant werd was het geloof in de hemel ook in de kerk al op zijn retour. "Het koninkrijk van God moest hier op aarde worden gesticht, in elk geval tegemoet gekomen", zei ze. "Daar paste geen gerichtheid op de hemel bij."