Als de dominee het even te kwaad krijgt, staat zijn gemeente voor hem klaar

"Hier ben ik God! Ik zal uw volk in mijn hart bewaren!" zingt de gemeente. Heren slaan met hun voet de maat, aangespoord door de dominee zelf, vrouwenheupen komen in beweging. Armen gaan omhoog. "Yes, you'd better believe it!" Sommigen sluiten tijdens het zingen hun ogen. "Hier ben ik God!" Enkelen kunnen hun tranen niet bedwingen.

Het is zondagochtend, tien uur. Door de vitrage in een Rotterdams zaaltje aan de Avenue Concordia valt zonlicht naar binnen. Alle stoelen zijn bezet. Hier houdt de Methodistische kerk elke zondag dienst, in het Engels, want die taal bindt deze kerkgangers met Caribische achtergrond. Maar dit is geen zondag als alle anderen. Veel kerkgangers hebben familie op Sint-Maarten - bezittingen zijn verwoest, over familie heerst grote onzekerheid.

Eén van de zwaarst getroffenen is dominee Keith Lewis zelf, een waardige vijftiger in zwarte ambtskledij en glimmend gepoetste schoenen. Gisteren wist hij nog niets over het lot van zijn vrouw, zijn zoon, zijn broer. Zeker was alleen dat zijn huis verwoest zou zijn: het lag precies op de verkeerde plek.

Misschien was de storm nodig om ons te leren hechten aan mensen Dominee Keith Lewis

Waarover hij in Rotterdam zou preken wist hij toen ook nog niet. Nu, voor deze kleine en hechte gemeente, steekt hij toch een gloedvol betoog af. "Het leven kent vele leermeesters. Misschien was de storm er één. Misschien was er een storm nodig om ons te leren te hechten aan mensen, aan familie, onze naasten. Niet aan bezit, zoals in het Westen. Als wij een huis hebben, behoort dat de gemeenschap toe. Laat elk van ons aan anderen denken. Volg het voorbeeld van Jezus."

Hillary Clinton Die nadruk op sociale plichten past in de traditie van de Methodistische kerk, die in Engelstalige landen, met name in de Verenigde Staten, veel aanhang heeft. Niet voor niets was de oprichter van het Leger des Heils, William Booth, een methodist. Hillary Clinton is dat ook. Bidden is niet genoeg, van de gelovigen wordt meer gevraagd: daarop legt ook voorganger Lewis de nadruk. Maar de gemeente wil weten hoe het met hém is. Tijdens zijn korte verslag kun je een speld horen vallen. "Mijn vrouw leeft, ze ligt in het ziekenhuis. Ze is getraumatiseerd. We hebben ons huis verloren. Over mijn zoon en zijn kinderen weet ik nog niets." Een collectezak gaat rond. Het liedboek 'Voices of Praise' wordt meermaals opengeslagen. Een koor van in het wit geklede dames en één heer gaat de gemeente voor in gezang. Nieuwkomers - onder wie een studente uit Nigeria - worden zingend welkom geheten. "Welcome! Welcome!" Lewis roept de kerkgangers bij hun naam en vraagt naar hun naasten. Als er vervolgens ook voor zijn eigen vrouw gebeden wordt, wordt het verdriet ook hem even te machtig. Dan gaat hij voor in gebed: "U deelt onze hoop en onze dromen". Instemmende geluiden. De gemeente antwoordt: "U troost ons als we in nood zijn, en bent er altijd om ons te helpen als het ons aan kracht ontbreekt." Iedereen schudt elkaar de hand: "May the peace of the Lord be with you". Het ergst is dat mensen stelen Veronica Lake De dominee moet naar Amsterdam om nog een dienst te leiden. Anderen blijven om te praten, elkaar een knuffel te geven. Veronica Lake, een in smetteloos wit geklede dame van 67 jaar, heeft drie kinderen op Sint-Maarten wonen. Die zijn gelukkig ongedeerd, maar haar huis is dat niet. Op haar roze iPhone scrolt ze naar de familie-app. Daar is het huis. Het golfplaten dak ligt er volledig af. Alles open en bloot voor de regen: de ijskast, potten en pannen. "Dat zijn maar spullen", zegt ze. "Het ergste vind ik dat sommige mensen huizen binnengaan om te stelen. We moeten elkaar allemaal helpen."

