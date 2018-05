Alle Chileense bisschoppen dienen ontslag in na misbruikschandaal – en vragen vergiffenis

Daarin staat dat het ontslaan van aan misbruik gelieerde bisschoppen niet genoeg is om de cultuur van machtsmisbruik in de Chileense kerk een halt toe te roepen.

Het heeft even geduurd voordat het misbruik in de Chileense kerk aandacht kreeg van Franciscus. Dat priester Fernando Kardima jarenlang jongens had misbruikt, werd door het Vaticaan wel erkend. Maar het gerucht dat bisschop Juan Barros van Osorno daarvan wist – en het stil hield – betitelde Franciscus in januari nog als laster. Onder druk van Chileense katholieken, stuurde hij toch een onderzoeksdelegatie naar Chili.

Toen die terugkwam met vernietigend rapport van 2300 pagina’s, zag Franciscus in dat hij een ernstige inschattingsfout had gemaakt en riep hij alle 34 actieve Chileense bisschoppen naar het Vaticaan. Die conferentie vond afgelopen week plaats. Misbruikslachtoffers, van wie er drie ook waren uitgenodigd, verwachtten er niet veel van. Maar nadat de conclusies van Franciscus naar de Chileense televisie zijn gelekt, waarschijnlijk door één van de 34 bisschoppen, staan de zaken er anders voor.

Verdachte priesters werden overgeplaatst, zodat ze elders hun misbruik konden voortzetten

Bewijsmateriaal vernietigd Confronterend aan Franciscus’ brief is vooral zijn conclusie dat bisschoppen bewust bewijsmateriaal hebben vernietigd. Advocaten werd gevraagd de beschuldigingen te minimaliseren, verdachte priesters werden overgeplaatst, zodat ze elders hun misbruik konden voortzetten. Deze nalatigheid in het beschermen van slachtoffers duidt volgens Franciscus op een structureel probleem van machtsmisbruik. “De concrete gevallen moeten aangepakt worden en dat moet leiden tot het ontslaan van mensen, maar – en daar wil ik helder over zijn – het is niet genoeg, we moeten meer doen.” Op dat ‘meer doen’ hebben de bisschoppen nu een voorschot genomen. In hun eigen brief van vrijdag gaan ze diep door het stof. Ze vragen niet alleen vergiffenis aan de slachtoffers voor hun ernstige vergissingen en nalatigheid, maar ook aan de paus, de gelovigen en aan hun land, Chili. Ook prijzen ze de moed en het doorzettingsvermogen van de slachtoffers. Overigens moet de paus het ontslag van de bisschoppen nog wel goedkeuren. In de komende weken moet hij daarover een beslissing nemen.